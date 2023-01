El gesto que no se vio de Vinicius a la grada de San Mamés: enamorará al madridismo en el Athletic-Real Madrid

El Real Madrid ganó en San Mamés, en un partido que servía para poner a prueba el estado anímico y físico de los hombres de Ancelotti y el resultado fue satisfactorio. Jugó un buen encuentro, con Camavinga como mediocentro y Ceballos y Asensio como titulares. Pero superó la presión del Athletic en la primera parte y aguantó al final del choque. Ceballos volvió a hacer un gran partido: “Lo primero que tenía que aportar era energía y ganas y creo que lo he aportado y estoy contento por haber ganado aquí que no era fácil. ¿Continuidad? Estamos a disposición del míster, tiró de mí el otro día cuando el equipo más lo necesitaba y hoy me ha puesto de titular, lo que el míster me pida ahí voy a estar”, decía después del choque. No piensa en que termina contrato. “Jugar para el Real Madrid... no hay un club más grande que este, es el momento de apretar los dientes, me quedan cuatro meses y muchos partidos por delante para dar el nivel que debo dar en este club”.

Cambió el Madrid, pero no cambiaron las patadas que se llevó Vinicius, como siempre, en todos los choques. Ancelotti volvió a hablar de él tras el encuentro. “A Vinicius todo el mundo le aprieta: “Afición rival, rivales, a veces árbitros...También queremos que le respeten a él”, decía el italiano.

Así respondió Vinicius a la grada del Athletic

Hubo un momento en el que la grada se cebó con él cuando estaba cerca de una banda y como respuesta, Vini tocó, como limpiando, el escudo de la camiseta del Real Madrid.

Ancelotti estaba contento; “Es evidente que el equipo ha vuelto a defender bien, compacto, sólido. Como se puso el partido con la ventaja necesitábamos defender y lo hemos hecho bien. No hemos regalado y al final hemos ganado”.

Valverde, entrenador del Athletic, pensaba que su equipo había merecido más: “Lo hemos puesto todo para ganar hoy, desde el primer minuto hasta el último. Rivales como el Madrid no perdonan y nosotros tenemos que generar mucho para poder marcar”, contaba. “Hemos dominado el juego, teníamos más llegadas que ellos pero cuando hay que definir no hemos estado acertados”.

Nacho valoró el trabajo defensivo. “Era superimportante ganar hoy aquí. Cada partido es una final. Además, el Barcelona había ganado, así que era fundamental. Ahora tenemos el partido de Copa, que también es vital. Hemos cogido una dinámica corta pero muy positiva, llegamos con total confianza para el partido del jueves. Hemos estado muy bien tanto defensivamente como atacando. Ha sido un partido muy completo, el equipo ha estado muy compacto y dejamos la portería a cero, que es muy importante y nos da confianza de cara al derbi”.