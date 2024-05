De representar a su país en Eurovisión a entrenador de fútbol: "Nunca me libraré del estigma..."

Hoy no se habla de otra cosa. Suiza ha ganado la 68ª edición del Festival de Eurovisión más politizado de la historia gracias a Nemo y la canción 'The Code', que ha obtenido un total de 591 puntos. España, representada por Nebulossa y su 'Zorra', ha obtenido la 22ª posición con 30 puntos. Nos hemos quedado cuartos por la cola a pesar de un actuación más que notable y un grito de guerra que hizo enloquecer a los eurofans. Pero el Festival de música más popular del mundo también guarda historias curiosas que merece la pena recordar.

El fútbol es mucho más que un deporte. Es una pasión, una forma de vida a la que no escapan ni los regímenes políticos, ni las monarquías ni tampoco la religión o el arte. El deporte rey lo impregna todo y, por eso, no es de extrañar que figuras muy conocidas tengan un pasado en los terrenos de juego. Pero en esta curiosa historia es al revés: primero la música y luego el fútbol.

Daz Sampson pasó de representar al Reino Unido en Eurovisión a dirigir en Guam, Tampa e Inglaterra. El músico de 49 años fue seleccionado para competir en Atenas con su canción "Teenage Life" en 2006. Los rockeros finlandeses Lordi ganaron ese año con su canción "Hard Rock Hallelujah", y Daz quedó en el puesto 19 para el Reino Unido.

Un sueño: el fútbol

A pesar del humilde resultado del Reino Unido, Sampson fue impulsado a la fama... y se le ofreció la oportunidad de aparecer en varios reality shows. Sin embargo, él tenía otra meta: lo único que quería era ser entrenador de fútbol. Su amor por el futbol le llevaría en 2008 a componer una canción llamada The County Song para apoyara un equipo, el Stockport County.

Sampson jugó para el Manchester City y el Stockport Town local cuando era joven, antes de dedicarse más tarde a entrenar. Con las oportunidades limitadas en su país, Sampson buscó en el extranjero una oportunidad para cumplir el trabajo de sus sueños.

A partir del año 2012, Daz retomó su carrera en el mundo del fútbol profesional, pero esta vez como entrenador. Entrenó un equipo de la isla de Guam durante dos años, en los que consiguió un récord de victorias, y posteriormente entrenó al equipo de Tampa, en Florida, Estados Unidos. En el año 2015 regresó al Reino Unido, y entrenó a un equipo amateur, Billinge FC. Actualmente entrena un equipo amateur, Halebank FC, en el área de Liverpool, con el objetivo de convertirlo en semiprofesional. Paralelamente, también actúa como ojeador para clubs más importantes del área de Liverpool y Manchester.

Un equipo de taxistas

El cantante convertido en entrenador, que claramente se considera ante todo técnico recuerda su etapa entrenando a un equipo polaco semiprofesional: "Jugamos contra el Wisla Cracovia en una copa. En aquel momento tenía un equipo de taxistas y yeseros, y ellos, un equipo de la Liga de Campeones, sólo nos ganaron 3-2 en dos partidos".

Sobre su experiencia en el Pacífico no puede estar más satisfecho. Sampson recurrió a Guam en busca de más oportunidades, jugando para el equipo local Shipyard antes de pasar a entrenarlos.

"Recuerdo haber hecho mi primer entrenamiento en Guam. Llegué allí, sin un balón a la vista. Se trata de la condición física y la forma del equipo. Y luego, al final, sacan estas pelotas de tenis. Honestamente, no podías quitarle el balón a estos jugadores"

"En las últimas cinco temporadas, tengo una tasa de victorias del 72 por ciento. Llevé a un equipo en Guam -con jugadores a los que ni siquiera se les pagaba cuando fui allí- al segundo puesto de la liga, a ganar la copa e incluso a tener tres jugadores internacionales jugando para ellos".

En declaraciones al Liverpool Echo en 2018, Sampson lamentó la falta de respeto que recibe en casa por su destreza como entrenador. "No me tomaban en serio en este país, sólo me veían como ese tipo de la tele." Regresé a este país en 2015 y siguen sin tomarme en serio. Pero vayan a Guam o Tampa, no me conocerán como músico, me conocerán como un maldito buen futbolista". gerente.

"Nunca me libraré del estigma de Eurovisión pero no quiero que se convierta en un circo", sentencia.