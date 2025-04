Rüdiger, sancionado con 6 partidos por la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona será recordada no solo por su intensidad deportiva, sino también por la tensión que se vivió todo el encuentro y que acabó con incidentes al final. A raíz de estos hechos, el Comité de Competición ha impuesto distintas sanciones a Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez y Jude Bellingham, desatando un intenso debate sobre la proporcionalidad de las medidas y su impacto en el desenlace de la temporada.

Rüdiger, protagonista de la sanción más dura

Antonio Rüdiger fue expulsado en la prórroga tras lanzar una bolsa de hielo desde el área técnica en dirección al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, aunque sin llegar a alcanzarlo. El acta arbitral también detalla la actitud agresiva del central tras ser expulsado, hasta el punto de necesitar la intervención de miembros del cuerpo técnico para contenerlo.

Esta conducta fue considerada una "violencia leve" contra los árbitros según el artículo 101 del Código Disciplinario, lo que puede conllevar entre cuatro y doce partidos de sanción. Finalmente, el Comité resolvió imponerle seis encuentros de suspensión, que cumplirá en las últimas jornadas de LaLiga y al inicio de la próxima temporada. Esta sanción le impedirá disputar duelos clave, incluido el Clásico liguero frente al Barça. Rüdiger, consciente de la gravedad de su acción, pidió disculpas públicamente en redes sociales, y ha aprovechado para operarse.

Lucas Vázquez, castigado por protestar

También en la prórroga, Lucas Vázquez fue expulsado por invadir el terreno de juego y protestar airadamente una decisión arbitral. El acta recoge que recorrió varios metros mostrando gestos de disconformidad. Clasificada como una infracción leve según el artículo 124, el Comité optó por imponerle la sanción mínima de dos partidos, que deberá cumplir en la próxima edición de la Copa del Rey, ya que este tipo de faltas deben purgarse en la misma competición.

Bellingham, sin castigo

La situación de Jude Bellingham fue distinta. Tras la finalización del partido, se dirigió hacia los árbitros de forma agresiva y tuvo que ser contenido por compañeros, aunque no profirió insultos ni amenazas, según recoge el acta. Pero el Real Madrid demostró que no fue así: el Comité decidió no imponerle ningún partido de suspensión, al considerar que su conducta, aunque inapropiada, no fue lo suficientemente grave para merecer un castigo adicional.