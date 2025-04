Rüdiger desvela el infierno que ha vivido los últimos meses, que le ha llevado a operarse: “Por fin estoy libre de dolor”

Han sido unos días muy intensos para Rüdiger. O, en realidad, casi unos meses, según desveló él en sus redes sociales. Lo de los días es por la final de la Copa del Rey, que enfrentó el pasado sábado al Real Madrid y el Barcelona en La Cartuja de Sevilla, y su comportamiento en los últimos minutos de la prórroga.

No pudo controlarse, ya en el banquillo, con su equipo perdiendo 2-3 por el tanto de Koundé, cuando el colegiado señaló una falta de Mbappé a Eric García. Rüdiger tiró un objeto al árbitro, De Burgos Bengoechea, y se fue a por él. Tuvieron que frenarlo varios compañeros. Todo quedó reflejado en el acta, de ahí que se espera una sanción muy importante para él.

Rüdiger pide perdón

Al día siguiente, el domingo, el defensa del Real Madrid pidió perdón: “Definitivamente no hay excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho. Jugamos un muy buen partido desde la segunda parte. Después de 111 minutos, ya no pude ayudar a mi equipo y antes del pitido final cometí un error. Pido disculpas de nuevo al árbitro y a todos a quienes decepcioné anoche”, dijo el futbolista.

Estaba en el banquillo después de haber resistido gran parte del partido sobre el césped medio cojo. Ancelotti, en conferencia de prensa, le dio las gracias por el esfuerzo, aunque no habló de lesión (lógico, para no dar pistas a los rivales), habló de que ya no podía más. En realidad, no era una lesión nueva, era una que lleva arrastrando todo el curso, en el que ha tenido que ir forzando por la plaga de bajas del equipo. El martes, sin esperar más y con la sanción que tiene pendiente, informó de que se había operado y desveló el calvario que ha estado pasando todo este tiempo.

“Tras jugar más de siete meses con fuertes dolores, fue inevitable que me operaran de menisco. Ahora por fin estoy libre de dolor y la cirugía fue un éxito. Gracias al equipo médico. Quiero poder volver a jugar cuanto antes, ya que tengo por delante dos grandes torneos: la Liga de Naciones y el Mundial de Clubes, pero tengo que ir pensando en las próximas semanas y ya veremos. Haré todo lo posible para que así sea. Nos vemos pronto y cuídense. #Hustle #AlwaysBelieve”, escribe en sus redes sociales. Este curso, Rüdiger ha disputado 49 partidos, 4.101 minutos, entre todas las competiciones.