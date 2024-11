Ya se sabe la lesión de Lamine Yamal, que le hará perderse los partidos de la selección y quizá alguno de Liga

«Cualquiera echaría de menos a un jugador como Lamine, pero no hemos creado suficientes ocasiones», opinaba Hansi Flick después de la derrota del Barcelona contra la Real Sociedad. Es la segunda este curso en Liga y uno de los denominadores comunes de ambas es que han sido los dos partidos en los que Lamine Yamal no ha empezado como titular. Contra Osasuna salió en la segunda parte. En el Reale Arena estuvo sufriendo en la grada por un problema físico (ya hay parte: «Lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre dos y tres semanas», que le hará perderse los duelos de la selección española contra Dinamarca y Suiza, ya intrascendentes porque el equipo de De la Fuente tiene asegurada la clasificación para los cuartos de final de la Nations League; y a ver que pasa con el próximo de Liga ante el Celta en Vigo (23 de noviembre).

Del partido salió dañado Lewandowski en la zona lumbar, "diez días de baja".

Lógicamente, no se sabe lo que hubiera pasado si Lamine Yamal hubiera estado ante la Real, quizá también hubiera perdido su equipo porque el problema estuvo más atrás, en la presión que hizo el conjunto vasco que impidió la conexión entre líneas de los azulgrana. «Hemos tenido que jugar al límite. Para que este Barcelona no te genere oportunidades de gol hay que ser muy agresivo, muy fuerte y valiente en la presión. Creo que lo hemos hecho y seguramente ahí ha estado el secreto de que ellos hayan generado tan poco», explicó Imanol Alguacil. Con una persecución prácticamente hombre por hombre, los defensas barcelonistas no encontraron al compañero liberado para poder avanzar y jugar en campo contrario. El líder de la Liga pasó del todo a la nada. Es el equipo con más goles y más remates del campeonato, y en San Sebastián no chutó ni una vez entre los tres palos. Sí tuvo ocasiones, pero no la puntería de otros días y, en cualquier caso, su rival dispuso de más oportunidades y más claras. Por otro lado, al jugar más cerca de su portero por no poder salir no pudo tirar bien la línea de fuera de juego que tanto rendimiento le está dando este curso. Más desordenado, sólo hizo caer en posición ilegal a su rival en tres ocasiones.

Lamine, el único regatedor

La importancia de Lamine Yamal está en su capacidad de dejar rivales en el camino. Es el futbolista más regateador de Primera y en partidos así puede liberarse de las marcas con su habilidad y su velocidad. Flick va recuperando jugadores en el centro del campo, aunque algunos como De Jong todavía no están en su mejor momento; o Gavi, por razones evidente después de un año de inactividad. El canterano sólo puede participar pocos minutos, van despacio con él. Lo que falta en la plantilla son futbolistas que tengan desborde. Ninguno de los atacantes posee el talento del joven de 17 años en el uno contra uno. Son grandes jugadores, pero otra cosa. Fermín fue quien ocupó el puesto de Lamine y le costó: es un medio reconvertido, es intensidad. Raphinha es un trabajador incansable, más llegador desde segunda línea y con buen pie para el centro. Lewandowski es el «9» que también sabe jugar de espaldas para descargar, pero tampoco es el mejor en el uno contra uno. A Ferran, ahora lesionado, lo define más el gol que el regate y Ansu Fati todavía está falto de confianza. Dani Olmo es el otro jugador ofensivo con esa capacidad, pero también llegó tocado a San Sebastián y sólo participó en la segunda parte.

Lamine Yamal sí jugó de titular en la otra derrota del Barcelona (en la Champions contra el Mónaco, además marcó), pero ese partido estuvo condicionado por la expulsión de Eric García a los diez minutos de comenzar por un mal pase de Ter Stegen.