Ed Sheeran lo confirma, esta es la razón por la que creó la canción 'Barcelona': "Siempre estuve enamorado de ella"

'Charlando Tranquilamente con Ibai' es un formato de entrevistas creado por el streamer Ibai Llanos en el que se mantienen conversaciones relajadas e improvisadas con figuras públicas, las cuales pueden ser de cualquier tipo de ámbito como el deporte, la música o el entretenimiento, entre muchos otros. De forma habitual, este programa mantiene el formato de videopodcast en el que se puede respirar un ambiente cercano en el que los invitados pueden hablar cómodamente sobre sus vidas, proyectos, experiencias y anécdotas más inesperadas.

Entre varias de las estrellas entrevistadas por el creador de contenido vasco, se pueden destacar a Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Agüero, Aitana, Rauw Alejandro o Nicki Nicole, entre muchas otras celebridades también de talla mundial. No obstante, la charla que ahora incumbe es la que mantuvo con el cantante de origen británicoEd Sheeran, quien habló de sus pensamientos sobre España, y más concretamente de Barcelona.

"Para los ingleses, España es siempre un destino de vacaciones"

Esta charla se mantuvo en julio del 2021, donde el propio cantante fue preguntado por una de sus canciones, en la cual habla precisamente sobre la Ciudad Condal; de hecho está titulada con el nombre de 'Barcelona'. Junto a otro creador de contenido (BarbeQ), se le lanza la siguiente cuestión: "Imagino que te han preguntado ya bastante, pero quería preguntarte sobre la canción de Barcelona, ya que nosotros vivimos en Barcelona".

La respuesta de Ed fue muy clara y comenzó hablando de toda su infancia. "Como cualquier niño inglés, crecimos como el resto de europeos viajando", inicia. Uno de los destinos más característicos para cualquier tipo de viaje es España, debido a su versatilidad y toda la diversidad que ofrece. Esto es algo que también secunda el cantante, ya que dice que"España es siempre un destino de vacaciones".

"Barcelona es increíble. Me encanta la Sagrada Familia. Me gusta mucho"

Apunta a que este lugar es uno de los favoritos para los británicos y asegura que su encanto es de tal envergadura que llega a hacer mella en todo aquel que visita el territorio español. "Es perfecto para los ingleses y siempre me he enamorado de Barcelona", argumenta mientras que llena de elogios a toda la ciudad. "Es increíble. Me encanta la Sagrada Familia. Me gusta mucho", insiste.

Como curiosidad, anuncia que "una de mis primeras camisetas de fútbol fue la del FC Barcelona", la cual era de verdadero agrado para él y corrobora esa encanto hacia Barcelona. Esta es la principal razón por la que pudo existir su hit 'Barcelona' ya que, tan solo, con llevar la puesta la equipación del Barça, era capaz de recordar todo el amor que tenía cuando era un niñopor la capital de Cataluña.

Ed Sheeran escribió 'Barcelona' en el instituto

"Cuando vas a la escuela, siendo un niño inglés, y vistes con esta camiseta, es una cosa única y totalmente nueva", explica. Tras ello, establece que, al no poder estar allí porque estaba en mitad de las clases, se le ocurrió escribir una canción que tuviera que ver con la ciudad, por lo que se puso manos a la obra. Este testimonio de Ed Sheeran concluye con la siguiente declaración: "Solo quería estar allí y no estaba, así que escribí una canción sobre ello".