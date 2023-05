Sale a la luz la desgarradora declaración de la víctima de Dani Alves tras la agresión: "Me pegó y me llamó su putita"

La jueza que investiga al exjugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves acordaba esta misma semana mantenerlo en prisión, donde ingresó el pasado 20 de enero acusado de violar a una joven en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. En un auto demoledor la magistrada vuelve a poner en duda el relato del brasileño. "Estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el Sr. Alves (...) Curioso que si todo fue tan bien como señala el Sr. Alves, después de salir del baño no vuelven a dirigirse ni la palabra ni la mirada", apunta la jueza.

Pero además, una nueva información pone en jaque la defensa del futbolista. Se trata de la primera declaración de la víctima tras la agresión que ahora ha salido a la luz.

El futbolista abandonó el baño tras forzar a la joven y, antes de irse, se fue a la barra a pedir una última copa. La joven, visiblemente afectada también acudió a la barra donde estaban su prima y su amiga para susurrarles al oído lo que había ocurrido. La mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana. Al mismo tiempo que el portero activó el protocolo contra la violencia sexual, el director de la discoteca, Robert Massanet, se aproximó e intentó calmar a la joven que no paraba de llorar. Los agentes llegaron de inmediato y obtuvieron de forma involuntaria un primer desgarrador relato de la víctima.

"Nadie me va a creer"

Y es que la misma noche de la agresión sexual, la víctima habría sido grabada por uno de los Mossos d'Esquadra que la atendió tras el episodio sufrido en los baños de una conocida de Barcelona. El agente , que activó su cámara personal sin darse cuenta, recogió las imágenes y las duras palabras de la víctima. Allí, mientras la atendía, filmó inconscientemente el relato de lo sucedido en los baños de Sutton, el local nocturno donde ocurrió la agresión sexual. Un vídeo en el que la joven se muestra completamente "avergonzada" de haber acudido a los baños con Alves mientras no es capaz de aguantar las lágrimas.

Aunque esta grabación ya era conocida no se sabía el contenido de lo que la joven trasladó a los agentes y ahora 'El Programa de Ana Rosa' ha hecho pública, la declaración de la supuesta víctima de violación de Dani Alves recogida en ese vídeo.

Un documento que puede resultar decisivo, ya que se trata de un relato espontáneo dentro de la propia discoteca sin que la joven supiese que estaba siendo grabada.

El dispositivo se activa a las 4:57 de la mañana cuando los Mossos d'Esquadra van de camino a la discoteca, donde llegan a las 5:04. Primero, hablan con el dueño del local y es unos cuatro minutos más tarde cuando ella les cuenta todo lo ocurrido en una sala en la que la habían apartado junto a sus acompañantes.

"Eres mi putita"

"Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como 'eres mi putita' y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", arranca el relato de la joven.

"No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido, nadie me creerá porque verán que entré al servicio de manera voluntaria", continúa la joven completamente rota. "Ha habido penetración", se escucha por detrás añadir a una de sus amigas.

Después, el agente llamó a una ambulancia, donde le trataron y puso la denuncia.

Esta declaración supone un nuevo revés para el futbolista que deberá seguir en prisión hasta la celebración del juicio.