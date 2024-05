Salen a la luz todos los detalles de la relación secreta de un entrenador con una de sus jugadoras

El pasado mes de marzo saltaba la bomba. Willie Kirk, entrenador del Leicester City de fútbol femenino, fue despedido por una presunta relación sentimental con una de sus jugadoras. " Tras un extenso proceso disciplinario interno y respetando las obligaciones del club con respecto a la privacidad individual, se determinó que Willie había violado el código de conducta del equipo hasta un punto que hace que su posición sea insostenible”, explicaban desde el club. Ahora, por primera vez, rompe su silencio y confirma su relación en una entrevista en el Daily Mail.

Más Noticias Polémica Lío monumental en el fútbol femenino: la entrenadora del Chelsea afea las relaciones entre jugadoras

Se unió por primera vez al Leicester como director de fútbol en julio de 2022, pero cuando el club despidió a Lydia Bedford ese mismo año, aceptó asumir el cargo. Leicester estaba al final de la tabla con cero puntos después de seis juegos, pero Kirk los llevó hasta una posición notable. Fue en los meses siguientes a esto y después de que comenzara la nueva temporada cuando Kirk recibió una inesperada confesión.

"Ella fue la que me llamó"

"Una de mis jugadores jugadoras se puso en contacto conmigo fuera del trabajo para expresarme lo que sentía por mí", dice Kirk. 'Dije "eso es ridículo" y simplemente lo cerré"

Kirk asegura que rechazó repetidos avances en los próximos meses. Seguí cerrándolo y dije "eso nunca sucederá, hay un código de conducta".

Ella sufrió una lesión al final del año y estaba haciendo su rehabilitación fuera del campo de entrenamiento. 'Justo antes de Navidad acordé reunirnos a nivel personal. Ella estaba lesionada, así que no iba a impedirme hacer mi trabajo porque no pudiera ser seleccionada. Obviamente estaba tratando de justificarlo ante mí mismo, pero nunca lo solucioné. Después de Navidad empezamos a vernos una vez a la semana, así que ella venía aquí, o la semana siguiente yo iba a su casa".

Kirk sabía que la relación no era ética. 'Llegábamos en la oscuridad, nos íbamos en la oscuridad, claramente porque sabíamos que estaba mal".

Con el tiempo la cosa fue a más, según cuenta Kirk: "Le dije que me iba a ir unos días a Milán. Y ella dijo '¿por qué no nos vamos juntos?' Le dije que eso era ir demasiado lejos, pero finalmente decidimos hacerlo. Nos convencimos mutuamente de que podíamos hacerlo. Volamos en días diferentes y pasamos dos noches en Italia y luego tomamos vuelos de regreso separados. Cuando regresamos, dijimos: 'Creo que esto ha ido demasiado lejos, tenemos que terminar con esto hasta el final de la temporada. O me voy del club o tú te vas. Habíamos acordado que estábamos asumiendo demasiado riesgo", se sincera.

Me trataron como a un criminal

Finalmente la relación salió a la luz y le costó el puesto. "Me llevaron a una reunión diciendo que habían presentado una denuncia contra mí y que el abogado del club se pondría en contacto y los abogados externos organizarían una investigación. Diez días pasaron. Estábamos preparándonos para el partido de la FA contra el Liverpool. Quince minutos antes de la última sesión del viernes, la directora del fútbol femenino me llevó a la oficina y el abogado interno estaba allí y supe de qué se trataba", relata.

"Me pidieron que fuera honesto, '¿tienes una relación con un jugador? Lo sabemos todo, sabemos que has estado en Italia, sabemos que empezó justo antes de Navidad.Al admitirlo, me trataron y me sentí como un criminal. Creo que el club podría haberlo gestionado mejor. Es culpa mía, nunca debí haber hecho nada. Hay un código de conducta, yo participé en su implementación, ciertamente estuve involucrado en vivirlo día a día y tratar de impulsar nuestros estándares, por lo que es absolutamente ridículo que sea yo quien eso lo ha roto", reconoce.

Kirk ha compartido que se sintió "tratado como un criminal" durante la investigación y dijo que el club podría haber manejado mejor su salida.

"Ha sido frustrante. Me odié a mí mismo. Odiaba el club. He tenido momentos en los que he resentido la relación a pesar de que la relación todavía continúa. Este no fue un entrenador ejerciendo su poder:

'Métete en la cama conmigo y jugaré contigo en el once inicial. Después de 14 años de construir mi reputación, creo que sería duro destruirla por un error. Es mi error y nunca debí haberme puesto en esa posición y me arrepiento de haber tomado esa decisión. Espero que alguien esté dispuesto a ver lo bueno que hay en mí. Hablaré con un par de clubes fuera del Reino Unido la próxima semana, espero que salga algo...”, finalizó Willie Kirk.