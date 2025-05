Simeone se olvida del partido a partido después del empate en Vitoria

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha avisado de que "esta temporada todavía quedan cuatro partidos" a sus pupilos en LaLiga EA Sports y que "sobre todo queda algo" logrado "con mérito propio después de cuatro años compitiendo" contra Barcelona y Real Madrid "para poder entrar en el Mundial de Clubes".

"Para nosotros esta temporada todavía quedan cuatro partidos y sobre todo queda algo que nos ganamos con mérito propio después de cuatro años compitiendo contra un Barcelona y un Real Madrid para poder entrar en el Mundial de Clubes. Eso es un dato no menor para todo este trabajo que han hecho los chicos en estos cuatro años para poder estar en ese Mundial de Clubes, que será nuevo y nos generará el entusiasmo que le va a generar a todos los que van a participar", apuntó desde Mendizorroza.

Este 0-0 de los colchoneros en su visita al Deportivo Alavés, durante la jornada 34, aburrió a casi todos. "No pudimos tener ninguno de los dos equipos superioridad para con el otro en cuanto al juego asociativo, ni el juego frontal, ni situaciones de gol; creo que no hubo casi ni tiros al arco en el primer tiempo, si no me equivoco", dijo el Cholo.

"Fue un partido que se jugó en la mitad de la cancha, en un espacio donde no había peligrosidad. En el segundo tiempo creo que fuimos de menos a más, allá por los 20 creo que el equipo empezó a tener un paso mejor, más valentía en los duelos uno contra uno, sacando más centro, teniendo más gente dentro del área, llegando con combinaciones más asociativas a más velocidad...", enumeró Simeone al respecto.

"Es verdad que en el partido también se van cansando los jugadores y van apareciendo más situaciones. Ellos también tuvieron sobre todo la de Kike [García] ahí de puntín, que saca bien Jan [Oblak]. Y bueno, nos quedamos con este empate donde nosotros no pudimos concretar las jugadas que tuvimos y ellos tampoco", se resignó el entrenador rojiblanco.

Simeone repasó lo difícil que es afrontar un desenlace en cualquier campaña, tanto con algo en juego como con todo decidido en el torneo: "También nos pasó, cuando ganamos la Liga, en Almería. También nos pasó en Levante. Te acordás que el Levante estaba descendido y perdimos en la antepenúltima fecha si no me equivoco. A ver, es parte del juego".

"No quiere decir que vas a jugar con un equipo supuestamente, desde lo que dice la tabla, último, y tengas que ganar. Para ganar tenés que jugar bien, tenés que jugar mejor, tenés que hacer situaciones de gol, tenés que ser concreto, tenés que tener contundencia. Y bueno, cuando se tuvo, nos tocó ganar; y cuando no se tuvo, no", resumió de forma obvia.

"En Las Palmas creo que el primer tiempo fue muy bueno, el segundo tiempo fue muy malo. En el primer tiempo tuvimos situaciones de gol muy claras, donde el portero fue brillante en su parada, pudimos estar en ventaja y no pasó. Y en el segundo tiempo el equipo no atacó, un poco como pasó hoy en el primer tiempo", recordó el técnico colchonero.

Por eso destacó las "fases del partido" y las "fases de momentos del juego de los jugadores". "Donde el partido empieza, obviamente hay otra tensión, otro ritmo de intensidad, mucho más todos con la tensión a no cometer errores, como se vio en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, cuando están cansados, empiezan a aparecer los errores, empiezan a aparecer los desajustes, empieza a aparecer lo que sucede en todos los partidos cuando uno de los dos equipos se parte o se rompe", explicó.

Luego valoró la expulsión perdonada a Julián Álvarez bajo consulta al videoarbitraje. "Está claro que jugar con uno menos durante 50 minutos habría sido difícil. Está claro que el árbitro ahí se apresuró un poco en la roja por el golpe que vio, pero después cuando tuvo la calma de poder ir al VAR, resolvió una situación que era muy clara", zanjó.