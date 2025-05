El sorprendente fichaje que negocia el Atlético de Madrid

Diego Simeone quiere que el Atlético acabe compitiendo contra el Real Madrid y contra el Barcelona y por eso este verano buscará rejuvenecer su plantilla, y tener fondo de armario, para afrontar con garantía todas las competiciones. Si bien, ambicioso, el conjunto rojiblanco sueña con cerrar los fichajes de Álex Baena y de Cristian Romero; para apuntalar su zaga, donde Axel Witsel y César Azpilicueta terminan contrato, negocia el fichaje de Wilfried Singo, central de 24 años del Mónaco que también puede jugar como lateral derecho.

Según L’Equipe, ante la proximidad del Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid ya ha movido ficha por el futbolista costamarfileño, que tiene contrato hasta 2028. A favor del fichaje de Wilfried Singo jugarían los 32 partidos que ha disputado con el Mónaco esta temporada, en los que ha notado 3 goles y repartido 3 asistencias.

El Atlético de Madrid tiene más avanzado el fichaje de Baena que el de Wilfried Singo

Más avanzado que el de Wilfried Singo tendría el cuadro colchonero el fichaje de Álex Baena, por el que pagará al Villarreal una cantidad cercana a los 60 millones de euros que furan en su cláusula de rescisión. Aún así, Diego Simeone ha evitado pronunciarse sobre el centrocampista de 23 años al ser cuestionado sobre él en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo con el Deportivo Alavés en Mendizorroza. “Me haces una pregunta comprometida sobre un futbolista que venga, que no venga, y que cómo es como jugador... Entonces me tomas de tonto, ¿me entiendes lo que digo?”, respondió entre risas.

“Si contesto que juega espectacular, que me encanta, que es importante en la Selección, dirás: ‘El Cholo lo quiere’. Y si digo que es un tronco, juega mal, dirás: ‘Al Cholo no le gusta’. Es un gran jugador de fútbol, obvio”, declaró Diego Simeone sobre Álex Baena.