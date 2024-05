El socialista Collboni pide perdón a Alexia Putellas y el lío es aún mayor: "No cuela... machirulo español"

El Barça femenino levantó su tercera Women's Champions League en San Mamés y puso un broche de oro a una temporada histórica en la que también ganaron Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. Tras llegar a Barcelona fueron recibidas como héroes por aficionados e instituciones.

Como suele ser habitual. el F.C. Barcelona femenino de fútbol visitó el Ayuntamiento de Barcelonay la Generalitat tras ganar la Champions League al Olympique de Lyon (2-0). El presidente en funciones Pere Aragonès y el alcalde Jaume Collboni se encontraron con Laporta y Alexia Putellas. Lo que nos esperaba el alcalde socialista es que se convertiría en el protagonista indeseado de la celebración.

El gesto que reventó las redes se produjo cuando le hicieron entrega de una camiseta del Barça con el nombre de Collboni en la espalda. Los tres cogieron la camiseta para hacerse la fotografía oficial, pero el alcalde barcelonés estiró la elástica hasta quitarle de las manos a Alexia Putellas. La reacción de la capitana culé y dos veces Balón de Oro, de incredulidad total, corrió como la pólvora en redes y sus caras lo decían todo.

"No hay respeto para Alexia". "Normal que ponga esa cara". "Madre mía...". "Impresentable", era algunos de los comentarios que se podían leer en "X".

La polémica alcanzó tal nivel que el propio alcalde se ha visto obligado a disculparse con la capitana del Barca. "Ha sido un honor compartir este fin de semana con las campeonas de la Champions League en Barcelona y en Bilbao. Todo el protagonismo debe ser para unas mujeres que llevan mucho tiempo haciendo historia. Mis disculpas a Alexia Putellas.Siempre junto a la igualdad, el feminismo y el deporte femenino. Siempre a vuestro lado F.C. Barcelona femenino", escribió el alcalde socialista de Barcelona.

A pesar de ello muchos no parecen conformarse con su mensaje y han vuelto a arremeter con dureza contra el alcalde de Barcelona. "Eres un machirulo español", "No estás a la altura del cargo" o "Esto no es una disculpa ni es nada. No cuela. De feminista no tienes ni el blanco de los ojos" son algunas de las airadas respuestas al mensaje de Collboni.