Joao Félix se apaga, sufren el Barcelona y el Atlético

La llegada de Joao Félix al Barcelona en agosto parecía el cóctel perfecto. El portugués tiene una calidad indudable que, en teoría, no podía desplegar en el más encorsetado sistema del Atlético de Simeone. Seguimos hablando de teoría: en la Ciudad Condal se iba a encontrar un equipo estructurado a partir de la posesión de la pelota que iba a ser ideal para que pudiera expresarse. Así pareció en los primeros partidos, cuando brilló ante Real Betis (1 gol) y Amberes (2 goles y 1 asistencia), en sus dos primeros partidos como titular, tras la toma de contacto (10 minutos) ante Osasuna cuando apenas llevaba un par de días en la dinámica de grupo. "Le hemos encontrado la posición ideal", decía Xavi sobre su punto de partida en la banda izquierda para venirse al centro. Pero ya pasados a la práctica y después de unos meses, ni el equipo azulgrana es todavía lo que quiere su técnico, sólo en pequeños ratos, y además no es sólo tener la pelota, es correr y recuperarla cuando se pierde, y entonces el jugador luso ya no es tan feliz.

Irregularidad

Joao Félix se ha ido apagando. Tras ese arranque explosivo le faltó continuidad, aunque sí tuvo actuaciones muy destacadas ante el Athletic Club, cuando se echó el equipo a la espalda con 0-0, o en la semana fantástica en la que su equipo venció al Oporto y al Atlético para clasificarse en Champions y no descolgarse más en Liga. Parece que necesita esa motivación extra de tener enfrente al histórico rival de su país (él es del Benfica) o a su exequipo, porque ahí sí se involucró en todas las facetas del juego. Pero las últimas actuaciones, unidas a esa falta de continuidad que ha tenido desde el principio, le han puesto en la diana.

El último regalo

En el partido contra el Almería que puso fin a 2023, después de la desastrosa primera parte del Barcelona, Xavi no esperó y en el descanso lo quitó para que entrara Ferran Torres. En el primer duelo de 2024, contra Las Palmas, Ferran empezó como titular y Joao salió en la segunda parte. En Copa sí estaba el portugués, pero no jugó bien y además mostró una apatía que otros futbolistas no tuvieron, pese al apretado triunfo. El ejemplo fue Raphinha, también cuestionado, que se dejó el alma, con mayor o menor éxito. Pese a los problemas en la segunda parte, el Barcelona tuvo una hora de juego bueno (como no podía ser de otra manera ante un equipo de Segunda Federación) en la que a Joao le anularon un gol legal, sí, pero sus quejas con cada pérdida de pelota, en lugar de rebelarse, no le ayudaron a mejorar su situación. Menos aún el córner que regaló que supuso el primer gol del Barbastro, que Xavi recordó varias veces en rueda de prensa, sin mencionar al futbolista.

Futuro incierto

Estamos sólo en enero y ni al principio era todo tan bonito ni es el fin de Joao Félix en el Barcelona que, eso sí, tiene que pensarse qué hace el próximo verano. El atacante sólo ha jugado completos tres de los 22 partidos en los que ha participado, el resto o ha sido sustituido (15) o empezó en el banquillo (4). En cuanto a los números "gordos", son 6 goles y 3 asistencias. La llegada del delantero no estuvo exenta de polémica porque Xavi tenía como prioridad un centrocampista y llegó Joao, un futbolista muy del agrado del presidente Joan Laporta. Su fichaje, además, obligó a la cesión de Ansu Fati, que desgraciadamente se lesionó en su nuevo club, el Brighton. También Joao está en calidad de prestado y la situación es complicada, tanto para él como para los equipos implicados: si su rendimiento no mejora, el Barcelona no querrá quedárselo, además, tampoco puede pagar un alta traspaso dada la precaria situación económica que tiene, por lo que la opción que manejaría sería otra cesión. Por otro lado, al Atlético no puede regresar, con una afición en contra y con Simeone renovado hasta 2027. Sería una bomba de relojería volver a tenerlo en la plantilla rojiblanca.

Tiene tiempo Joao Félix para espabilar en esta segunda oportunidad fuera del Metropolitano. El año pasado ya estuvo unos meses en el Chelsea y después de un arranque bueno fue desapareciendo, en un equipo en desintegración, sea también dicho.