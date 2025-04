El superordenador de Opta se vuelve loco: Ni Barça ni PSG y solo un 4% de opciones para soñar

El Real Madrid se verá obligado a una remontada de mucho nivel para clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones después de ser arrollado este martes en el Emirates en la ida de los cuartos de final por el Arsenal FC inglés, que se impuso por 3-0 en una gran segunda parte para dejar contra las cuerdas a un inofensivo e inoperante actual campeón.

Dos golazos de Declan Rice de falta directa y otro de Mikel Merino en menos de 20 minutos ratificaron la superioridad tras el descanso de los de Mikel Arteta ante un rival que apenas apareció en ataque, lastrado de nuevo por el mal partido de sus tres delanteros, y por errores defensivos. El Arsenal demostró que puede codearse con los mejores y arrolló sin contemplaciones en unos minutos que dejaron claro que los de Carlo Ancelotti están un mal momento a todos los niveles.

Solo un 4% de opciones

Una goleada que ha dado un vuelco a las predicciones del superordenador Opta. Hace tan solo 24 horas, Opta pronosticaba que el equipo de Hansi Flick contaba con un 23,1% de opciones de conquistar el máximo trofeo intercontinental, según sus 10.000 simulaciones realizadas. Así, los azulgranas se colocaban en lo más alto del ranking, siendo el equipo que más posibilidades tiene de ser campeón de Europa. Justo detrás aparecía el PSG, con un 19,3%, que sueña con levantar su primera ‘orejona’. El Arsenal (15,6%) y el Inter (13,8%) completaban la parte alta de la tabla.

Ni Barca ni PSG

Pero lo ocurrido anoche en el Emirates, lo ha cambiado todo y no solo para el Real Madrid. Sin bien antes de disputarse el encuentro el superordenador de Opta estimaba que los blancos no pasaban de ronda, los porcentajes no eran tan claros como los actuales. Ahora las opciones se han desplomado de un 49,8% a un 4%, colocando la candidatura del equipo blanco en el último lugar de los ocho clubes que optan al triunfo en la final de Múnich.

Pero para el Barça, los datos del superordenador tampoco son los esperados y en 24 horas han perdido su corona en favor de los Gunners. El PSG también reduce sus opciones y se ve sobrepasado por el Inter con un 43,7 % de opciones de llegara la final, lo que supone 8 puntos más que el equipo de Luis Enrique.

Tras su notable victoria por 3-0 contra el Real Madrid, el Arsenal es ahora el favorito de la supercomputadora Opta para ganar la Liga de Campeones.

- 96% de posibilidades de avanzar a las semifinales

- 54,2% de posibilidades de llegar a la final

- 28,4% para ganar la competición

El Barca tiene un 80 por ciento de posibilidades de pasar a las semifinales y un 43,3 por ciento de llegar a la final. Sin embargo, el superordenador anticipa que perderá al tener un 22,4 por ciento de posibilidades, seis puntos por debajo de los ingleses.