El Real Madrid se asoma al precipicio sin su magia brasileña en ataque

Vinicius tiene fotografías para la historia en las noches de Champions cuando al Real Madrid se le complicaban las cosas: aquella carrera después de dejar tirado a Fernandinho ante el City con Guardiola en la banda llevándose las manos a la cabeza porque se temía lo peor. Fue el brasileño el que empezó la remontada en aquel 2-5 en Anfield que empezó con un 2-0 a favor del Liverpool y el Bayern también sabe lo que es un desmarque a la carrera de Vini. Pero ante el Arsenal no pudo nunca darle la vuelta a la situación con su desequilibrio. Tuvo pronto una arrancada en la que no pudo combinar con Mbappé, y luego un robo de pelota en la que el francés estaba en fuera de juego. Pero Vinicius se fue diluyendo al ritmo de todo el equipo, incapaz de ser él quien hiciera que el resto volviera a creer. No ganó ninguno de los regates que intentó durante toda la noche, no apareció su magia brasileña y tampoco la de Rodrygo por el costado derecho, incluso todavía más desaparecido que su compatriota en la otra banda. No fue capaz ni de intentar un regate un futbolista que en eso tiene su mejor virtud. Ninguno pudo imponerse a sus marcadores y lo notó el Real Madrid, que siempre se ha basado este curso en la contundencia de sus delanteros.

Mbappé fue el más entonado de los tres, y suya fue la mejor ocasión de los blancos en todo el partido, pero se encontró con David Raya en un mano a mano bastante claro. Quiso bajar al centro del campo para participar en el juego y crearlo, pero no encontró ninguna acción clara y, sin amenazar arriba, el Arsenal no tuvo problemas en hacer daño a su rival y dejar la eliminatoria muy encarrilada.

"Si hay un equipo en el mundo..."

«Nos ha faltado continuidad en el juego, no hemos dado un paso al frente teniendo el balón. Está complicado, pero si hay algún equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto somos nosotros en nuestro estadio y ante nuestra afición», decía Lucas Vázquez en Movistar buscando algo de esperanza. «No acostumbramos a enlazar dos derrotas seguidas, solo queda trabajar, este equipo merece confianza de parte de todo el mundo y vamos a confiar en darle la vuelta a la eliminatoria», continuaba uno de los capitanes blancos. «No hemos estado bien, el Arsenal hizo un gran partido, ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar. Tuvimos alguna jugada aislada, pero no supimos tener posesiones largas», cerraba Lucas Vázquez.