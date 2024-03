La tajante defensa de Vinicius de Carlo Ancelotti

El Real Madrid juega contra el Celta mañana domingo: "Cada partido es complicado sacarlo adelante", dice Carlo Ancelotti del encuentro de LaLiga. Tras el pequeño bajón contra el Leipzig, el equipo blanco necesita recuperar la buena onda: "Nos jugamos todos muchos, tenemos que mostrar otra actitud, está bastante claro lo que tenemos que hacer, el último día no lo hemos hecho bien y con nuestra afición tenemos que hacer algo diferente", dice el entrenador madridista.

Reconoce que no todo va bien ahora: "Después del partido contra el Girona, hemos sufrido más y hemos bajado el nivel y eso nos hace pensar lo que tenemos que hacer mejor, qué no hemos hecho bien y luego mejorar. No estamos preocupados. El miercoles faltó intensidad y actitud. Pero Hemos tenido gran compromiso defensivo, que nos ha permitido mantener la portería a cero. Contra el Leipzig nunca tuvimos ni un minuto en peligro la eliminatoria. Siempre tuvimos un gol de ventaja. "

Habló de Bellingham: “Hemos recurrido porque la sanción es exagerada, no fue un insulto, han evaluado cómo acercarse al árbitro, espero que no le hayan tomado la matrícula, muchos protestan más que Bellingham. Seguimos pensando que la sanción no es correcta. Bellingham aporta más llegada, pero no defensivamente. Creo que tenemos menos presencia desde la segunda línea, que es en lo que ha marcado la diferencia en LaLiga".

Pero sobre todo, ha defendido a Vinicius: "Nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinicius, le dan patadas, le pitan, le insultan, qué tiene que hacer marca goles y nos da asistencias. Y luego tiene que cambiar él la actitud, no, el resto tiene que cambiar la actitud, Ningun jugador de gran talento sufre lo de Vinicius. En Vallecas le dieron un golpe de kárate y no le amonestaron. Al evaluar una cosa no hay que meter camisetas".

También habló de Rodrygo: "Tiene una historia de éxito, nos ha permitido ganar la Champions, siempre ha aportado, este año no ha tenido continuidad en goles, pero sí en el trabajo y en el rendimiento.

El partido contra el Leipzig: "Bajó un poco el nivel de atención y de intensidad, el equipo ha jugado un poco preocupado, tuvo el bloque bajo, no arriesgamos en la presión, no es cansancio psicológico. Salimos un poco más pensando que teníamos ventaja. No sé cómo preparar un partido así, siempre me pasa. Tenemos que pensar cómo hacerlo.

Puede que contra el Celta haga cambios. "Puede ser que haga cambios.. Toshack decía una cosa y pienso lo mismo. El miércoles quiero cambiarlo todo, el jueves, menos; el domingo... Algunos cambios quiere hacer para meter la frescura".