El jugador que no va con su selección por no aprender español

A veces el fútbol no es sólo jugar y destacar en el campo. A veces tiene otras variables por las que los jugadores no consiguen asentarse en un equipo. Una de ellas es el idioma.

Bryan Zaragoza fue el gran fichaje de invierno del Bayern Munich. Pero el jugador español no termina de contar para Tuchel. "A Bryan le falta simplemente el idioma. Para él es dificil el inglés y el alemán, ese es un componente elemental", decía el entrenador "Adelantamos la transferencia para ganar algo de tiempo", insistía. "Tenía claro que este era un paso muy grande para él. Lo sentimos ahora. Vemos su calidad, pero también notamos que la integración no es completa por el idioma. Por eso le daremos tiempo", continuaba.

No es le único caso. En la selección chilena, Ricardo Gareca asegura que no convoca a Ben Brereton, el delantero británico-chileno del Sheffield United en parte porque no habla castellano:" Lo de Ben es simplemente ver otras opciones, nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me gustaría, sí que aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar en español”, aseguraba el seleccionador acerca de su decisión.

Considera que el idioma y la comunicación es fundamental para hacer equipo: “Eso tiene que ver con la convivencia, con el día a día, nos llamó la atención que no hablara español bien", decía y se preguntaba "¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en el futuro”, agregó.

Añadía que aprender español es una muestra de interés que tiene llevar a cabo el futbolista: "En la medida que yo vea que hay ese interés, nuestro interés será permanente. Esto no restará posibilidades de que esté a futuro, pero ahora la decisión es ésta. No está condicionado. Sí es algo que yo le manifesté personalmente, porque la comunicación en español con los compañeros, con el cuerpo técnico, conmigo, con la gente y el periodismo, la considero fundamental para estar en la selección. Espero haya una predisposición de su parte para aprender español”,