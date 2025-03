La teoría de Carlo Ancelotti sobre los dos únicos tipos de jugadores que existen

Carlo Ancelotti quiere que sus jugadores cambien la imagen del partido del Betis. Serio, pero listo, repasó la actualidad del Real Madrid antes del choque de Champions contra el Atlético.

Siempre ha habido jugadores de más calidad que no trabajan. "Es difícil comparar dos épocas distintas. Había jugadores más focalizados en la calidad que en el compromiso y en el sacrificio. A quienes tienen calidad les cuesta. Para aclarar un poco, hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que marcan la diferencia, si alguien quiere estar en el medio no puede ser. O corres o marcas la diferencia".

Cómo es el Atlético: "Tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre los dos rivales. El Atlético es un equipo más vertical y que te puede hacer más contraataques. Pero yo no quiero cambiar nuestro estilo, nuestra mentalidad ni nuestro enfoque".

Los problemas del Madrid: " Somos un equipo que es capaz de leer bien las situaciones de partido, cosa que no hicimos en el partido contra el Betis".

Mbappé y Griezmann: "Están entre los dos mejores jugadores del mundo, sí. A Griezmann le gusta venir a jugar, tiene muy buen control del juego, es raro que falle pases. Y Kylian tiene la calidad de un delantero de verdad, más contundente en la finalización y en el desmarque".

Cambio de dibujo: "Yo creo que no va a cambiar la idea que tenemos de jugar. No creo que va a cambiar mucho. Tenemos que tener en cuenta que los jugadores que han descansado pueden tener la oportunidad mañana: Asensio, Camavinga... Hay que ver este tipo de cosas y nada más. No vamos a reforzar el centro del campo o quitar un delantero. Tenemos que mantener la misma idea".

Valverde: "Se entrenó ayer individual, tuvo buenas sensaciones. Hoy se va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento tomaremos la decisión de si puede jugar o no".

Coger mucha ventaja: "No lo pensamos. Es imposible. Va a ser una eliminatoria igualada y se va a decidir en el partido de vuelta. El objetivo de mañana es jugar bien y tomar una ventaja. El partido es igualado y competido, pero no podemos pensar en tomar una gran ventaja mañana. El rival es un rival fuerte".

La plantilla: "Hemos tenido lesiones muy graves. Esto afecta en una temporada, obviamente, pero en este sentido ha salido un jugador muy bueno y que nos está ayudando mucho como Raúl Asencio. A veces las lesiones son una oportunidad para ver el carácter que tiene el equipo y la plantilla y nuevos jugadores. La verdad es que es un calendario muy exigente físicamente para los futbolistas".

Su primer recuerdo de Simeone: "Cuando era futbolista, que marcó en un Juventus-Lazio peleando por la Liga. La Lazio ganó y se llevaron la Liga, creo que era el año 2000. Como entrenador lo respeto mucho. Es un gran entrenador. Lo ha hecho muy bien en el Atlético, lo ha llevado al máximo nivel en Europa. De él me gusta la lectura que hace de los partidos, cómo mete al equipo en el campo, la estrategia, el compromiso que tiene a nivel defensivo el equipo. Todo esto me gusta mucho".