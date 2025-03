Real Madrid - Atlético de Madrid hoy: horario y dónde ver online TV, Champions League

Se avecina derbi de la capital. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en los octavos de final de la Champions League en un partido que verá el mundo entero. Ambos conjuntos llegan a la cita después de dos empates esta temporada, por lo que se espera un partido muy igualado. Será, en primer lugar, el Santiago Bernabéu el que presencie el primer envite entre el equipo de Carlo Ancelotti y el del Cholo Simeone.

No obstante, el estado de forma de ambos clubes es muy distinto. El Real Madrid viene de perder ante el Real Betis en un partido clave para las aspiraciones en liga. No estará Bellingham por sanción, una baja que sin duda será sensible en el centro del campo del técnico italiano. Por su parte, el Atlético de Madrid viene de lograr un importantísimo empate contra el F.C. Barcelona en Copa del Rey en un partido loco, y de sumar tres puntos cruciales ante el Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano.

Pero esto no va de estados de forma. Un derbi es un derbi y en este tipo de partidos todo se iguala. Y más siendo en competición europea. Los del Cholo quieren acabar con la mano negra que les impide ganar la Champions League, y que mejor que venciendo al eterno rival, el Real Madrid. Mientras, los blancos buscan pasar a la siguiente ronda y redimirse de las malas sensaciones.

Última vez que se enfrentaron en Champions League

Si bien esta eliminatoria es una historia muy diferente, es importante ver los precedentes. Y es que el Atlético de Madrid nunca le ha ganado una eliminatoria de Champions a su eterno rival. Entre los distintos derbis que ha habido en la Copa de Europa, el Real Madrid ganó la final en Lisboa, la final en Milán, y la última vez que se enfrentaron fue en 2017 en las semifinales de Champions, con un resultado favorable para los blancos, que consiguieron clasificarse a la final tras vencer en la ida (3-0) y perder en la vuelta (2-1).

Pero los tiempos han cambiado. Se está viendo un Atlético de Madrid mucho más solido, con un Julián Álvarez muy efectivo de cara a puerta y con un esquema que funciona, y mucho. Tanto que es de los pocos equipos que ha podido hacer frente al Barcelona de Hansi Flick.

Por ello, se espera una eliminatoria muy igualada, donde ambos equipos deberán aprovechar sus oportunidades si quieren clasificarse a los cuartos de final. Como aliciente final, la vuelta se disputará en el Metropolitano, algo que sin duda puede favorecer a los rojiblancos.

¿Cuándo y dónde se juega el Real Madrid- Atlético de Madrid de Champions League?

El partido que enfrenta a los dos equipos de la capital se disputará esta noche en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas (horario peninsular). Sin duda, los de Carlo Ancelotti están obligados a sacar un buen resultado en su feudo antes de visitar el Metropolitano, que decidirá el equipo que clasifica a los cuartos de final.

¿Dónde ver online y TV el Real Madrid - Atlético de Madrid?

El encuentro podrá seguirse desde España, a través de Movistar Plus+ por medio de su canal Movistar Liga de Campeones. Además, podrás seguir en vivo tanto la previa como lo que suceda en el partido en LARAZON.es.

Once probable de ambos equipos

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Mendy, Tchouameni, Valverde, Modric, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Le Normand, Javi Galán, De Paul, Barrios, Gallagher, Julián Álvarez y Griezmann.