El último mensaje del padre de Lamine Yamal que calienta la polémica: "La envidia..."

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no está teniendo una buena resaca. A pesar de que los asistentes fueron obligados a firmar un contrato de confidencialidad, son muchos los detalles que han colocado al futbolista en el ojo del huracán. La flamante mayoría de edad de Lamine Yamal, la joven perla del FC Barcelona, se ha visto empañada por la polémica que rodea la celebración privada que podría tener incluso repercusiones legales. La contratación de enanos como "mero entretenimiento", las chicas de imagen a 20.000 euros o la decoración de su tarta con pistolas y billetes han colocado al futbolista en el disparadero.

Horas después de que el propio Lamine Yamal defendiese en público su postura, la controversia no ha quedado zanjada del todo. "Cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está", sostuvo el jugador ante los medios. Fue su primera comparecencia después de que estallase el escándalo y después de que estampase su firma en el nuevo contrato con el FC Barcelona. También ha sido el argumento al que ha querido ceñirse su padre, Mounir Nasraoui.

"Se van a morir de envidia"

"No escucho críticas", manifestó en primera instancia el padre de Lamine Yamal, quien sacó pecho con su hijo a la par que lanzó un mensaje directo para sus detractores. "Las personas, en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás. Se van a morir de envidia. Ese es su problema", defendió, poniendo por delante que su hijo "es un chico joven" que hace cosas propias de su edad: "La gente debería entender que es un chaval que recientemente acaba de cumplir 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida", afirmó ante los micrófonos de Ep.

Para Mounir Nasraoui, las críticas deberían sustituirse por un sentimiento compartido de orgullo: "Deberíamos estar todos orgullosos y las personas que hablen mal de mi hijo que se miren su espalda bien mirada". "Les está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para ellos. No estamos diciendo nada malo ni mi hijo ha hecho nada malo, si no yo sería el primero, como padre, en cogerle de las orejas y decirle 'Lamine, esto no se hace'. Pero mi hijo no ha hecho nada. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías", enfatizó, arrojando luz sobre la dificultad añadida del futbolista del Barça: "El chaval está intentando ser alguien para todos, no solo para él solo".

Un polémico mensaje en Instagram

Sin embargo lo que no ha gustado nada a muchos usuarios ha sido el último mensaje del progenitor de Lamal en redes sociales. "La envidia mata", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen de sus hijo y un emoticono de una pistola de juguete. Las reacciones no se hicieron esperar teniendo en cuenta que muchos culpan precisamente a Mounir Nasraoui de ciertas actitudes del futbolista.

"Recuerda que todo lo que sube, baja", "No has entendido nada. No es envidia lo que la gente critica. Se critica el aparente mal camino que está cogiendo porque está mal aconsejado. Tú decides si quieres que tu hijo esté un día en lo alto o sea la estrella que puede ser", "En vez de hablarle de envidia a tu hijo, háblale de valores y humildad" o "Envidia como único argumento. Qué sorpresa... Más mata el machismo y la ignorancia. Eres un payaso" son algunos de los indignados comentarios que inundan las redes sociales.