La única buena noticia para el Barcelona en el Clásico... Y en la temporada

El Barcelona vivió en contra lo que disfrutó a favor el año pasado. El gol de Kessié en el Camp Nou contra el Real Madrid la última Liga fue el gol de Bellingham ayer, el que pone el punto y final al campeonato de forma virtual, a la espera de que se confirme de forma matemática. "Felicitar al Madrid, ha hecho una Liga extraordinaria, porque casi la han sentenciado. Nosotros no vamos a bajar la guardia, aunque está muy difícil", admitió Xavi. El conjunto azulgrana cerrará la temporada sin ganar ningún título, sin haber cumplido los objetivos y sin ganar ningún Clásico: perdió el de la final de la Supercopa con claridad, víctima de la velocidad de Vinicius, y los dos de Liga, con Bellligham como ejecutor (tres goles en los dos duelos).

MVP pese a la derrota

Este último lo cedió pese a la gran actuación de Lamine Yamal. El joven de 16 años es sin duda la mejor noticia para el Barça este curso. Fue nombrado MVP, aunque su equipo fue derrotado. Pese a todo lo que intentó, no fue suficiente para los suyos. En la primera parte hizo pasar un mal rato a Camavinga cada vez que le podía encarar. Su capacidad para salir del regate por ambos lados despistó al centrocampista reconvertido en lateral izquierdo, que no sabía muy bien cómo taparlo. Provocó rápido una tarjeta amarilla en el francés, que terminó siendo sustituido después. También remató el gol fantasma que terminó en polémica porque no queda claro si la pelota entró del todo o no, y no subió al marcador.

Balones a Lamine Yamal

El segundo tanto de los barcelonistas partió del joven canterano. Su centro al área lo dejó pasar Ferran para despistar a Lunin, que acertó a despejarla, pero se quedó muerta para que Fermín consiguiera embocar. No estuvo tan preciso Lamine en la segunda mitad, pero un síntoma de lo que supone ya para su equipo es que lo buscaban constantemente casi como único recurso para desbordar. Otro detalle fue que cuando Xavi quiso refrescar a su equipo y sacar delanteros, el sustituido no fue Yamal, fue Lewandowski, pese a que el encuentro en ese momento todavía estaba 1-1.

El Barcelona terminó el partido con un buen puñado de chavales sobre el césped del Bernabéu. Lamine Yamal era uno, pero también fue titular Cubarsí y después entró Fermín. Incluso Pedri, aunque el canario tiene más experiencia. Está en un momento complicado por las continuas lesiones y se le vio falto de forma física. En el último gol del Madrid pudo quitar el balón a Brahim en un par de ocasiones, pero no acertó y la acción siguió hasta la sentencia de Bellingham.