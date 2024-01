Vídeos, Raphinha de cicerone y tranquilidad: así está siendo la adaptación al Barcelona de Vitor Roque, que puede debutar ante Las Palmas

Le preguntan a Xavi si ficharía a Haaland u optaría por Mbappé y al técnico del Barcelona se le escapa una sonrisa casi sin querer. "No, yo con los que tengo pues ya tengo que lidiar. Al final, ahora mismo no estamos para pensar en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico, por desgracia, así que... No, me quedo con los que tengo, porque con ellos debo ganar títulos, jugar bien, y tenemos un nivel de exigencia alto, tenemos que llegar a la excelencia", contesta el entrenador. La batalla por contratar a los dos mejores atacantes del mundo está lejos ahora del equipo azulgrana, cuya ilusión es un joven brasileño de 18 años, Vitor Roque, con el que ha tenido que apurar hasta el último momento para inscribirlo y que llegara a tiempo al primer partido de 2024, contra Las Palmas esta noche a las 21:30 horas. Entró en la lista de convocados con un asterisco porque el club estaba a la espera de que LaLiga diera el visto bueno a su inscripción. Finalmente lo hizo: ocupará la ficha del lesionado Gavi, pero eso solo sirve hasta junio, cuando habrá que volver a hacer números. Los malabares habituales del Barcelona los últimos tiempos para que sus futbolistas puedan jugar. Y eso con un chico más que prometedor, pero que solo ha jugado en Brasil. Como para pensar en Haaland o Mbappé...

Adaptación

"Iremos poco a poco, no podemos cargarlo de responsabilidad, se tiene que adaptar, pero está preparado", dijo Xavi de su nuevo futbolista, que jugó su último partido hace más de un mes y llegó a la Ciudad Condal a finales de diciembre. "Se ha cuidado, lo que demuestra su profesionalidad. Está bien, pero ya veremos, iremos con tranquilidad", comenta el técnico catalán, que ya ha tenido conversaciones en privado con su delantero para explicarle con vídeos lo que le va a pedir tanto a nivel defensivo como de movimientos en ataque. Raphinha, su compatriota, está siendo su sombra, y también Araujo, que habla portugués y que es uno de los capitanes en todos los sentidos, no solo porque a veces lleve el brazalete. También está la figura de Bojan, que sabe lo que es la presión del Barça. Le pasó cuando era un adolescente y lo sufrió. En el club tiene como labor principal ayudar a la adaptación de los más jóvenes y de los jugadores del filial para que su caso no se repita.

Roque puede ayudar a mejorar la puntería del Barcelona (e incluso obligar a Lewandowski a aumentar sus registros), pero no será titular ante Las Palmas en una nueva prueba para el Barcelona fuera de casa, donde está dejando marchar la Liga punto a punto: cinco empates y tres victorias. Las sensaciones con las que el equipo azulgrana acabó 2023 fueron malas tras el triunfo agónico contra el colista, el Almería. "Las vacaciones han ido bien para desconectar. El equipo también lo necesitaba. Pero ahora no tenemos que hablar, hay que demostrarlo", afirma Xavi.