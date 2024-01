Vinicius la lía gorda con un mensaje sobre su gol al Almería: "Así lo hacía en Copacabana..."

El Real Madrid se impuso ante el Almería (3-2) en un choque con claro protagonismo del VAR, que intervino hasta en tres ocasiones y provocó la indignación del colista de LaLiga. Una de las jugadas más polémicas fue un posible gol de Vinicius con la mano. El brasileño puso el 2-2 en el marcador y hay varias tomas que parece que le da en el brazo pero el árbitro fue a verlo y dio gol. Según los audios del VAR, para el colegiado fue claramente hombro.

Pero si el debate en torno al arbitraje de ayer ya estaba bastante calentito ha sido el propio Vinicius el que se ha encargado de echar gasolina al incendio. Lejos de mantenerse al margen de la polémica arbitral, el brasileño ha publicado un mensaje en Twitter que ha desatado la locura entre el madridismo. El brasileño no solo defiende la legalidad del tanto sino que presume de haberlo metido con el hombro."Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana" ha escrito junto a un "GIFF" de la polémica jugada.

El mensaje no ha tardado en volverse viral y, en apenas una hora cuenta con más 63.000 Likes y más de 3.000 comentarios.

El audio filtrado después del encuentro es bastante elocuente. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano. Dame la inversa derecha, para en el punto de contacto. Fran te voy a mostrar, le da en el hombro derecho". "Valora tú la posible falta en ataque", añadió el colegiado del VAR. "Para mí falta en ataque no hay y la pelota contacta en el hombro. Le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no es falta", valoró Hernández Maeso después de las múltiples repeticiones que observó en el monitor.

Vinicius también lo tiene claro.