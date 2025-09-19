Vitor Roque está desatado y pide pista para el Mundial

En el histórico Monumental de Buenos Aires, Palmeiras y River Plate se enfrentaron el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde Vitor Roque se robó los reflectores tras anotar el gol de la victoria (1-2). El joven delantero brasileño marcó su séptimo tanto en sus últimos ocho partidos, cifra que refleja no solo su olfato goleador, sino también su brillante momento.

Estos ocho compromisos han sido de ensueño para Tigrinho, destacando su triplete ante Internacional de Porto Alegre, un duelo en el que exhibió toda su capacidad de definición y manejo del juego ofensivo. Además, Roque ha acumulado 4 asistencias en ese lapso, abarcando competencias oficiales como la Serie A brasileña, Copa Libertadores y Copa do Brasil.

Esto era justo lo que el delantero brasileño necesitaba, pues su paso por Europa estuvo marcado por resultados discretos y una constante lucha por demostrar su talento. En el Betis disputó 33 partidos, anotando solo 7 goles y sin ninguna asistencia; mientras que en el Barcelona el rendimiento fue similar, con 16 encuentros disputados y 2 goles anotados. Además, su regreso al fútbol brasileño generó polémica por el bajo nivel demostrado en el Mundial de Clubes con el Verdão y por los 25,5 millones de euros que pagó el club, convirtiéndolo en el fichaje más caro de su historia.

El resurgir de Vitor Roque

La respuesta a su gran actualidad está en el crecimiento físico, mental y táctico que ha mostrado en Palmeiras. Más que números, el delantero ha ganado confianza, continuidad y un rol fundamental en el esquema ofensivo de Abel Ferreira. Su impacto sobre el césped ya no solo se mide en goles, sino también en la conexión con sus compañeros y la creación de espacios, encontrando socios como Flaco López. Los resultados hablan por sí solos y lo posicionan entre los delanteros destacados en lo que va de la liga brasileña, con un promedio de goles y asistencias que superan por mucho su registro europeo.

Peru Brazil Soccer Copa Libertadores ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En palabras del propio jugador: "He aprendido mucho de los momentos difíciles; esto me ha hecho más fuerte y determinado a ser protagonista para mi equipo y para Brasil". Esta mentalidad ha sido clave para superar las barreras que frenaron su desarrollo durante su estancia en España. Además, "he estado hablando mucho con el psicólogo y me ha ayudado mucho", comentó Tigrinho.

Vitor Roque quiere estar en el Mundial de 2026

Frente a la exigente competencia en la delantera de Brasil, Vitor Roque destaca con números que no pueden ser ignorados. En la misma cantidad de partidos (8), jugadores como Vinicius (2 goles y 1 asistencia), Rodrygo (1 gol), Raphinha (4 goles y 2 asistencias) y Neymar (2 goles) no han terminado de despegar en esta temporada, Roque se posiciona como una opción cada vez más sólida gracias a su estado de forma y la confianza demostrada en Palmeiras este año.

Brasil tiene tres amistosos programados antes del Mundial de 2026, de los cuales ya se han confirmado los primeros dos contra Corea del Sur y Japón, oportunidades valiosas para que Carlo Ancelotti evalúe el rendimiento y la adaptación de sus delanteros. Esto abre la puerta para que Roque demuestre que está preparado para competir al más alto nivel internacional.

Ancelotti dice que exigirá talento y actitud a los brasileños que disputarán el Mundial André Coelho Agencia EFE

La actualidad de Tigrinho demuestra que con trabajo físico y mental, además de disciplina, cualquier jugador puede volver a brillar en la élite. Su resurgir le abre las puertas de cara a la Copa del Mundo, dejando claro que está listo para entrar en la convocatoria que definirá el futuro de Brasil en el torneo más prestigioso de selecciones.