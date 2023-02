El ex futbolista del Atlético de Madrid que marcó gol después de salir de la cárcel

Nicolás Schiappacasse es un ex jugador del Atlético de Madrid que llegó como una apuesta de futuro en el año 2015. Sin embargo, apenas tuvo continuidad y estuvo cedido en el Rayo Majadahonda, Parma, Famalicao y Sassuolo sin éxito. Tras su vuelta a Peñarol empezaron los problemas. Primero, porque empezó a sufrir varias lesiones de manera constante. Posteriormente, el futbolista llevaba una pistola en su vehículo. Pese a que el deportista afirmó que se lo tenía que entregar a un aficionado, ese relato no fue suficiente como para evitar la prisión.

A sus 24 años, salió de la cárcel tras ser condenado a dos meses de prisión y lo hizo a lo grande. Su gol con el recién ascendido La Luz Fútbol Club de Uruguay significó la victoria de los suyos ante Montevideo Wanderers (1-3). Nicolás quiere volver a acaparar todos los focos dentro del campo.

La abogada del jugador quiso explicar cómo vivió la estancia en prisión. "Está muy deprimido, muy mal. Así que una vez que podamos tener contacto físico con él, vamos a recurrir a que tenga algún tipo de contención con profesionales de la salud. Nicolás aún no declaró ni en sede policial ni en Fiscalía. No es verdad nada de lo que se viralizó con audios... Las redes tienen esas cosas. En este caso, que resulta muy atractivo, se viralizaron cosas que no son reales", afirmó.

El Atlético de Madrid es un club que siempre tiende a realizar este tipo de operaciones con jugador jóvenes, el caso de Ángel Correa es el más llamativo. Ahora bien, ni mucho menos es el único. La afición colchonera todavía recuerda a Santos Borré y a Leo Baptistao.