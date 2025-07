El futbolista castellanomanchego que no ha triunfado en el Real Madrid: se ha ido a un equipo de LaLiga

El inicio de la temporada 25-26 de LaLiga EA Sports está más cerca de lo que parece. El próximo viernes 15 de agosto se disputarán los primeros encuentros de la campaña y los equipos ya están tratando de sacarle el máximo rendimiento a su planificación deportiva. Se esperan grandes cosas para esta edición, como por ejemplo los debuts en la competición de las figuras de la talla de Xabi Alonso (entrenador) en el Real Madrid, de Joan García y Marcus Rashford por parte del FC Barcelona y de Álex Baena, la nueva estrella que seguramente brillará en el Atlético de Madrid.

En este sentido, todos y cada uno de los fichajes que hagan los equipos serán clave para estar a la altura de las circunstancias. Hasta que no finalice el 1 de septiembre el mercado no habrá cerrado sus puertas, por lo que el ojo avizor sobre los mejores talentos no cesará hasta poco más de un mes. Por supuesto, aparte de las incorporaciones, también se pueden dar salidas, o bien en forma de venta, o bien en forma de cesión sin o con opción de compra obligatoria, justo como podría con Bryan Zaragoza.

Operación salidas, vital para rebajar el límite salarial

Más ejemplos han sido Ansu Fati, que procedente del FC Barcelona, se ha marchado en calidad de préstamo al AS Mónaco, o Martin Zubimendi, ganador de la Eurocopa de 2024 que ha hecho las maletas desde las instalaciones de la Real Sociedad y se ha marchado al FC Arsenal por una cuantía de 60 millones. Lo mismo ha ocurrido con Cristhian Mosquera, quien ahora también será su compañero en el conjunto londinense, o con Rodrigo de Paul, que vestirá la misma camiseta que Messi.

Otro de los equipos que está realizando una 'operación salida' es el Real Madrid, aunque no con jugadores del primer equipo. Los jugadores del segundo equipo, los principales protagonistas del mercado

El Real Madrid deja salir a sus mejores perlas a equipos de categorías superiores para que se vayan fogueando en un fútbol de un nivel más alto y, en un futuro, tantear la posibilidad de recuperarlos a un módico precio. Por ejemplo, durante la temporada pasada, se oficializaron las salidas de Sergio Arribas (Almería), Miguel Gutiérrez (Girona), Nico Paz (Como), Rafa Marín (Nápoles) o Mario Gila (Lazio).

Y parece ser que este año se seguirá con la misma métrica, ya que varios han sido los elegidos. Durante las últimas semanas, se han oficializado las siguientes salidas: Chema Andrés (Stuttgart), Yusi Enríquez (Alavés), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche), Marvel (Leganés) y Rafa Obrador (Benfica); todas estas operaciones han sido saldadas con algo más de 20 millones de euros en total. También se espera la de Jacobo Ramón, muy cerca de unirse al Como de Cesc Fábregas, y ayer se oficializó la de otro jugador.

Mario Martín, el elegido por el Getafe de Bordalás

Durante la jornada de ayer, martes 29 de julio, el Getafe hizo oficial, mediante un comunicado, la llegada de Mario Martín a la entidad azulona. Ambos conjuntos llegaron a un acuerdo por el que el jugador nacido en Toledo, Sonseca, competirá en LaLiga EA Sports bajo las órdenes de José Bordalás durante una temporada con una opción de prologar su estancia de forma no obligatoria.

"El Getafe Club de Fútbol y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para la cesión de Mario Martín, centrocampista de 21 años, que jugará en el Coliseum durante la temporada 2025/26. El acuerdo incluye una opción de compra al final del curso", ha publicado el Getafe en su página web oficial incluyendo al final de su mensaje una calurosa bienvenida "a tu nueva casa".

Lo cierto es que, por el momento, el castellanomanchego aún no ha podido triunfar en el Real Madrid debido a la competencia que hay en la plantilla. Durante la temporada pasada, ya estuvo defendiendo el escudo del Valladolid, pero el equipo quedó colista y descendió a la Segunda División. A día de hoy, es toda una incógnita si Xabi Alonso volverá a fijarse en el centrocampista para que tenga un hueco en el conjunto merengue, habrá que esperar a ver su rendimiento en el Getafe.