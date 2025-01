Un futbolista en Irán, multado por abrazar a una aficionada

El futbolista iraní Ramin Rezaeian ha sido sancionado con una multa por el comité de ética de la federación de fútbol del país por abrazar a una aficionada antes de un partido del campeonato nacional. "Ramin Rezaian, jugador del club Esteghlal de Teherán, ha sido condenado a pagar 510 millones de riales (640 dólares) por conducta antideportiva", según indicó el comité de ética en un comunicado.

Rezaeian fue sancionado después de que una aficionada lograra entrar al autobús del equipo y abrazara al internacional antes del partido contra el Chadormalu en la provincia central de Yazd. El lateral derecho, de 34 años, ha disputado más de 60 partidos con la selección iraní, además de jugar en los clubes más importantes del país como Esteghlal, Persepolís y Sepahan, y equipos de Qatar y Bélgica.

En un caso similar, en abril pasado, el guardameta Hossein Hosseini, también del Esteghlal, fue suspendido por un partido y condenado a una multa equivalente a 4.700 dólares, después de que una aficionada saltara al terreno de juego al final de un partido del campeonato y abrazara brevemente al portero.

En la República Islámica no está permitido el contacto público entre hombres y mujeres que no pertenezcan al mismo círculo familiar. Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3.500 mujeres, ante las presiones de la FIFA. Desde entonces se permite la entrada de un número limitado de mujeres a los estadios.