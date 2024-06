Un futbolista de LaLiga ataca a la ultraderecha

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su gran rival política, la líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, han votado pronto este domingo ya en diferentes colegios electorales del Paso de Calais para la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde Le Pen podría ver consolidado su gran salto político.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones, en cumplimiento de la ley electoral. Le Pen, en su cuenta de X, se ha limitado a publicar un escueto mensaje de aliento al voto con una imagen de su comparecencia en el colegio electoral de Hénin Beaumont, su bastión.

También ha votado el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, a última hora de la mañana en su colegio electoral en Vanves, en la décima circunscripción de Altos del Sena.

Otra destacada figura política, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, ha votado en el distrito 16 de París, junto con el diputado saliente Benjamin Haddad y el alcalde del distrito Jeremy Redler.

Son elecciones muy importantes para el país, tanto que en la selección francesa, concentrada en Alemania para la Eurocopa, se ha hablado mucho de ellas. El último ha sido Koundé, el defensa del Barcelona, que hoy ha dejado un mensaje en las redes.

"Es un día importante para Francia y para su futuro. Hoy en día, votar es tanto un deber como un derecho. La fuerza de la democracia es que cada voz cuenta y todos son libres de dar su opinión", ha escrito.

"Por mi parte, veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y convivencia. Y no creo que ella lo haga nunca. Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos". Y acaba: "No es una solución. Esto no es una lección, es sólo mi opinión para que hagas con ella lo que quieras".