García Gallardo, muy duro contra Almodóvar y la "izquierda caviar" con esta frase futbolera

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, de Vox, fue uno de los protagonistas de la gala de los Goya en Valladolid por hablar de "señoritos" antes de la gala y porque Pedro Almodóvar le respondió con el micrófono y de manera muy clara. En una gala que fue menos conflictiva de lo esperado, el vicepresidente de Vox se conviritió en una las pocas notas discordantes. No tardó en responder a Almodóvar con la publicación de un artículo que recuerda su presunta vinculación con 'Los Papeles de Panamá'. "Tápate, Pedro", le recomienda.

A través de un mensaje difundido en la red social 'X' el vicepresidente ha publicado una imagen de un artículo publicado en 'Voz Pópuli' en el que se puede leer como titular: "A Almodóvar no le basta tributar al 1 por ciento en su sicav: los papeles de Panamá revelan una empresa opaca".

Así, con una imagen de este artículo acompañado de la frase "Tápate, Pedro" ha respondido García-Gallardo a Almodóvar, quien aprovechó su intervención en la gala de los Goya antes de entregar el premio a 'Mejor Película' para contestar al vicepresidente que el cine español "devuelve el dinero recibido como anticipo con creces".

Almodóvar se refirió así a las palabras del vicepresidente de la Junta, quien señaló el pasado viernes: "Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles".

Garcia Gallardo y lo que es cultura

Luego, en X, antigua Twitter ha seguido con su argumentación sobre el cine español: "Está bien que el Estado apoye a la Cultura en sus distintas expresiones. Nosotros también lo hacemos y con éxito en el caso del cine. Gracias a nuestra política de atracción de rodajes, hemos batido récord en Castilla y León en 2023", empieza. "Castilla y León es tierra de cine y nosotros vamos a seguir apostando por ensanchar el espacio cultural. Lo que pasa es que hay gente que llama “cultura” a cualquier cosa. Hay películas que cuestan un dineral y no aportan nada: ni por entretenimiento ni por valor social. No se puede comparar “la sociedad de la nieve” (la gran triunfadora de ayer) o “los otros”, que son grandes películas de la industria del cine español, con otras que no ha ido a ver prácticamente nadie, que no aportan nada nuevo, pero que las hemos pagado entre todos", continúa.

Da su versión de lo que es cine: "Para mi un ejemplo de cine independiente, financiado con microdonaciones, es el que hace José Luis López Linares, que con su obra “España, la primera globalización” ha dado a conocer de una manera atractiva cómo se desarrolló realmente la conquista de América". Y ataca: "Esto lo entiende cualquiera fuera de la burbuja de la izquierda caviar. Ayer fue decepcionante comprobar, como anticipé el viernes, que ningún premiado de los “reivindicativos” se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos. Mucho #SeAcabó (¿conciencias tranquilas en la sala?), lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei y ningún problema real de España", escribe.

Y es cuando utiliza la metáfora futbolera, uno de las frases que más se oía en los carruseles deportivos de las radios: "No hubo sorpresa en Las Gaunas".

Ahora no se oye, porque el Logroñés, el equipo de Las Gaunas, uno de los míticos, el equipo de Tato Abadía, está lejos del fútbol profesional y ya no hay retransmisiones desde Las Gaunas.