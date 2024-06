Gerard Piqué se moja sobre el gran favorito de la Eurocopa

Piqué está centrado en su gran proyecto: la Kings League. Pero no por ello se olvida del fútbol. El exdeportista habló con varios medios alemanes que le preguntaron por la selección anfitriona, a la que con "ventaja" por "jugar en casa"."Su equipo es joven y actualmente está en reconstrucción", valoró."Por supuesto, Alemania tiene posibilidades de ganar el título. Son tipos competitivos, han ganado torneos a menudo y estoy convencido de que, como anfitriones, son un rival muy difícil", añadió.

Piqué aseguró que se llevó "una o sorpresas con jugadores que no estaban" al ver la convocatoria de Alemania, ya que para él "Hummels es un jugador fuerte, con una carrera increíble, que tuvo una buena temporada en el Borussia", cuyas "actuaciones contribuyeron en gran medida a que el Dortmund llegara a la final de la Champions. Desde fuera sorprende que no esté allí, pero no tengo toda la información. Hay que ver cómo funciona el equipo, pero los jugadores jóvenes tienen mucho talento", dijo.

"Nuestra situación es similar a la del equipo alemán. Es un relevo generacional. En los últimos años España siempre ha dado buena cara en los torneos y es candidata al título", alegó.

"Marcará una era", ha asegurado Piqué sobre Yamal, a quien ve como el nuevo líder de España de cara a los próximos años. "Hay un relevo generacional general en la Eurocopa. Están surgiendo nuevos jugadores, como Lamine Yamal aquí en España, en Alemania es Musiala, en Inglaterra tienen a Bellingham. Hay varios jugadores jóvenes con mucho futuro y la Eurocopa será un punto de inflexión", añadió.