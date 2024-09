El gesto de Rafa Nadal en El Hormiguero que nadie esperaba y se hecho viral enseguida

Rafa Nadal fue el primer invitado de la nueva temporada de "El Hormiguero", el popular programa de televisión de Antena3 conducido por Pablo Motos. La presencia del tenista en el programa generó gran expectación, especialmente porque fue su primera aparición pública tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante la entrevista, Nadal habló de casi todo, aunque no precisó su retirada y sobre todo, dejó un gesto al terminar que se ha hecho viral enseguida.

Rafa Nadal habló con sinceridad sobre lo que significó para él representar a España en los Juegos Olímpicos, un evento que, según sus palabras, siempre ha sido una de las mayores fuentes de orgullo en su carrera. Y eso que no es lo más cómodo: "Es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. A nivel comodidad y descanso es peor que cualquier torneo en el que jugamos. Pero si vas a unos Juegos Olímpicos te tienes que quedar en la Villa Olímpica", aseguró.

También habló de cómo su hijo le ha cambiado la vida: ""Yo se lo digo a mi hijo que ya dice alguna cosa, yo le digo que 'papá una patata' porque desde que ha llegado no hemos ganado casi ningún partido", aseguró Rafa. "Me ha cambiado para mal, pero en la vida me ha cambiado para bien, porque he perdido y he estado lesionado, pero llegar a casa y verle me cambia el humor"

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su aparición en "El Hormiguero" no ocurrió en la entrevista, ocurrió después y pasó inadvertido para muchos. Al terminar, Rafa Nadal se dirigió al público para interactuar con los asistentes. Fue en ese instante cuando un gesto de gran calidez y humildad, propio de la personalidad del tenista

En medio de los saludos y la algarabía, Nadal se detuvo un momento para saludar a una joven con discapacidad que estaba entre el público. Con una sonrisa genuina, le dedicó unas palabras y le dio la mano, mostrando una atención especial que no todos habrían notado en medio de la euforia del directo. Este pequeño pero significativo gesto podría haber quedado en la oscuridad si no fuera por un espectador que lo observó detenidamente y decidió compartirlo en las redes sociales.

Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos, destacando cómo Nadal no solo es un referente en el deporte, sino también un ejemplo de humildad y empatía.