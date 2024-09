Rafa Nadal se "moja" en "El Hormiguero" sobre el positivo de Sinner

El positivo de Jannik Sinner en el pasado Indian Wells del que ha sido declarado inocente y, sobre todo, la manera en la que se ha llevado el caso, ha dividido al mundo del tenis. El australiano Nick Kyrgios ha sido uno de los jugadores más críticos. Para él, el número uno del mundo tenía que haber sido suspendido dos años.

Carlos Alcaraz, por su parte, dejó un misterioso: “Es un tema muy delicado, es un tema muy serio. Creo que hay algo detrás de todo esto que mucha gente no sabe, seguramente. Incluso yo, yo no lo sé. Al final es muy difícil hablar del tema”, dijo el murciano. “Al final, dio positivo pero habrá alguna razón por la que le habrán dejado seguir jugando que nosotros desconocemos. Al final de todo, ha salido inocente, le han dado por inocente, así que vamos a tener a Jannik en el torneo y la verdad es que yo creo que no hay mucho más que hablar y yo por lo menos no tengo mucho más que decir del tema”, añadió.

Djokovic y el fallo en el sistema

Djokovic fue de los que denunció que algo falla en el sistema. “Entiendo que la frustración de jugadores está ahí por la falta de consistencia. Según entendí yo, su caso fue resuelto en el momento que básicamente fue anunciado. Pero creo que pasaron cinco o seis meses desde que se le dio la noticia a él y a su equipo. Así que sí, hay muchos problemas en el sistema. Vemos falta de protocolos claros y estandarizados. Puedo entender los sentimientos de muchos jugadores que están cuestionando si ellos son tratados igual", argumentó el ganador de 24 Grand Slams.

Una de las opiniones que faltaba por escuchar era la de Rafa Nadal, que ha visitado “El Hormiguero”, en Antena3, en el estreno de la nueva temporada, y como casi siempre fue muy claro.

"Tengo una virtud, o un defecto, y es que yo creo en la buena fe de las personas. Conozco a Sinner y no creo que en ningún caso se haya querido dopar. Y hay otra cosa, la justicia es la justicia y no creo que nos tenga que gustar sólo cuando se resuelve de la manera que nosotros pensamos. La justicia es la justicia y yo creo en la justicia, y creo en los órganos que tienen que tomar decisiones, y que realmente las toman en base a lo que ellos creen que es lo correcto. Yo confío totalmente en que si no le han sancionado es porque los que han tenido que juzgar este caso han visto de una manera muy clara que lo que había no era sancionable. No creo que porque sea Sinner no le vayan a sancionar, y porque sea otro le van a sancionar. Lo creo y estoy convencido de ello realmente. Después, la opinión de los otros también es respetable, pero yo tengo esta”, reflexionó el catorce veces ganador en Roland Garros.