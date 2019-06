Jon Rahm busca reinar en ‘’casa’’ de Sergio

El historial y el conocimiento del terreno favorecen al golfista de Borriol, Sergio García, pero Jon Rahm llega al recorrido de Sotogrande con un planteamiento muy distinto al que empleó en la edición de 2017.

’’Llegué a Valderrama muy cansado en mi primer año como profesional, además me planteé el torneo como si estuviera en Estados Unidos y me puse a pegar drives como un loco. Fue una mala estrategia en una semana en la que no estaba jugando bien’’, explicaba Jon Rahm al inicio de su intervención. ‘’Ahora tengo claro que lo más importante es el golpe desde el tee. Todo depende de dónde la hayas puesto desde la salida porque no hay que hacer distancia, sino colocarla bien. Pero no todo es estrategia, porque luego hay que ejecutarla. Si juegas bien tendrás opciones, tanto si eres agresivo como si no’’.

Los golfistas profesionales tienen claro que una de las claves es que los campos ‘’te entren por los ojos’’, y Sergio García ha conseguido una sintonía con el Real Club Valderrama que Jon Rahm aún tiene que pelear por lograr.

’’Hay campos en los que sabes qué golpe tienes que pegar, luego es cuestión de conseguirlo, pero tenerlo claro ayuda mucho. Valderrama se me da bien porque tengo claro cómo hay que jugarlo’’, resumía el golfista castellonense. ‘’Lo bonito de este deporte es que los campos son diferentes. No es como el tenis, que en tierra sabes que va a estar Nadal, en hierba Federer o en pista rápida, Djokovic. Aquí no hay dos campos iguales y todo depende más de las sensaciones personales’’.

Por su parte, el golfista de Barrika aún está buscando su camino en el recorrido diseñado por Robert Trent Jones, especialmente en hoyos que ofrecen varias alternativas y en los que no termina de sentirse cómodo. Sin embargo, no tiene empacho en reconocer las muchísimas bondades de la sede del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters.

’’Los greenes no están todavía todo lo duros que pueden estar. En comparación con los de Augusta, son mucho más pequeños y menos ondulados, pero en cómo rueda la bola sí se parecen. Están espectaculares’’, remataba Rahm, que, pese a su contundencia desde el tee, era claro a la hora de decantarse por los campos como el Real Club Valderrama. ‘’Es la gran polémica que tenemos en el golf actual: cambiar la bola, el drive, la tecnología, etc., cuando sería mejor hacer los campos más cortos y estrechos. Los jugadores somos cada vez más fuertes y la preparación física es una ventaja, como estamos viendo con Brooks Koepka o Dustin Johnson. Gracias a Dios, en vez de combatir distancia con más distancia, como hacen en Estados Unidos, tenemos campos como este, campos cortos en los que el drive no entra en juego’’.

Sergio García, por su parte, llega al torneo después de varias semanas sin encontrarse cómodo, pero el ‘’efecto bálsamo’’ de Valderrama puede servir de punto de inflexión en esta nueva fase de la temporada.

’’No diría que no está siendo un año bueno. No he ganado, pero he tenido buenos torneos. Llevamos tres o cuatro semanas con sensaciones no muy buenas, pero estoy trabajando para mejorar, que es lo único que puedo hacer, y esperar que podamos dar la vuelta a la tortilla esta semana, no solo por este torneo sino también por el British y todo lo que queda después’’.

Jon Rahm no rehúye un posible cuerpo a cuerpo con el campeón, aunque es consciente de la dificultad de la tarea. Curiosamente, ese duelo ya se ha dado a distancia, puesto que en el turno matinal del Pro-Am del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters se ha impuesto el equipo de Rahm por un solo golpe al de Sergio García.

’’Hay que jugar muy bien para ganar a Sergio aquí. Es un campo que le gusta y que para su tipo de juego es casi perfecto. Me encantaría jugar el último partido el domingo con Sergio y darle pelea. Sergio es un gran campeón y me imagino que ganará aquí otra vez’’, sentenciaba el vasco.

Para rematar, García se atrevía con a pronosticar un posible resultado ganador, pese a que la aparición del viento podría trastocar todos los cálculos: ‘’No está haciendo mucho viento y los greenes están rápidos, duritos, y con una pequeña brisa ya se complica. Creo que el resultado ganador puede estar entre cuatro y ocho bajo par. El campo está en muy buenas condiciones y hay que pegarle muy bien para dejarla cerca’’.

De momento, ese duelo soñado por gran parte del público asistente al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters se difiere al fin de semana, ya que García y Rahm juegan en turnos distintos y en partes opuestas del cuadro. El jueves, el vasco saldrá por el hoyo 1 a las 13:40 con Guido Migliozzi y Jorge Campillo, mientras que el castellonense jugará por el hoyo 10 a partir de las 8:40 con Marcus Kinhult y Matthew Fitzpatrick.

