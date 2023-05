Griezmann marca el camino de la felicidad

Griezmann lleva al Atlético a la segunda posición. El francés arranca y el equipo se sube a su espalda para seguirlo. Los rojiblancos han recortado nueve puntos a los madridistas en las últimas ocho jornadas. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el francés, sin los trece goles y casi tantas asistencias, la mayoría de ellos a partir de su regreso de Qatar.

Griezmann da comienzo siempre a la fiesta, con sus pases o con sus goles y esta vez tocó gol. A los dos minutos, sin tiempo a que el Cádiz se situara, ya había marcado el primero. Y antes de la media hora, el segundo, para confirmar que el Atlético está feliz y que casi todo le sale bien.

Pero Griezmann no está solo y hasta le pitaron un penalti al Atlético, algo que no había vivido en toda la temporada. Desde mayo del año pasado no le pitaban uno a favor. Y ahí estaba Carrasco para marcarlo sin dudar.

Todo funciona en el Atlético, que vuelve a alejar a los rivales de su área. Y Grbic, el sustituto de Oblak, que continúa lesionado, apenas tuvo que actuar. Sólo para sacar de la red el zurriagazo del Choco Lozano desde fuera del área que fue a parar a la escuadra de la portería del croata.

Era el 4-1 ya, una molestia insignificante para el Atlético, que está disfrutando en este final de temporada con Koke como mediocentro manejando el equipo y con Hermoso destacando en defensa y en ataque. No sólo cuando saca la pelota jugada, es el más autorizado en la plantilla del Atlético para hacerlo, también es capaz de llegar al área y poner la pelota para el remate de Morata, como hizo en el tercer gol. Lo había probado ya el delantero rojiblanco varias veces desde el cabezazo en la primera mitad que atrapó Ledesma. Después mandó otra pelota a la escuadra y a la tercera llegó la celebración.

Eso también ha mejorado en el Atlético. Da igual a quién ponga Simeone al lado de Griezmann. Lo hizo Memphis cuando le tocó jugar, después Correa y ahora Morata. Y todos aciertan porque la inercia es esa.

Y hasta el lateral derecho marca. Nahuel Molina, discutido hasta que se fue a Qatar a ser campeón del mundo con su selección, ahora se anima a marcar goles. Messi le enseñó el camino en el Mundial y ya ha marcado al Rayo, al Valladolid y al Cádiz en las últimas jornadas. Llegó al Atlético avalado por su juego ofensivo en el Udinese. Y ahora lo está pudiendo demostrar en un lugar que no ha tenido dueño fijo desde la salida de Juanfran, aunque Trippier se esforzó en su momento.

Todo es más sencillo ahora para los rojiblancos. Todos participan de todo. Y Carrasco, que siempre ha sido un factor de desequilibrio, vuelve a serlo ahora después de una temporada de letargo. No renuncia a colaborar con Hermoso en la defensa de su costado, pero además es capaz de marcar las diferencias en ataque. De sus pies salió el primer gol de Griezmann y de sus pies salen multitud de ocasiones para su equipo.

Sólo le falla al Atlético que la temporada haya empezado tarde para ellos. Media temporada, la primera parte, fue inservible para ellos. Pero todo cambió después del Mundial. Y el juego y los resultados de los rojiblancos crecen a medida que el fucsia con el que se tiñó Griezmann el pelo va dejando paso al rubio.