El año perfecto de Rodri

Ha ganado la Liga de Campeones, la Premier y la Copa con el City. Y la Liga de Naciones con España. Además, marcó el gol decisivo en la final de la Champions, donde fue elegido el mejor jugador del partido, igual que en la Liga de Naciones, donde también contribuyó con su lanzamiento en la tanda definitiva contra Croacia.

Ha sido una temporada perfecta para Rodri, que ha recibido efusivos elogios públicos de su entrenador, Pep Guardiola, que fue el mediocentro de referencia en su época. «Has sido el mejor mediocentro de Europa», le dijo Pep en el descanso de la final de la Liga de Campeones, después de que no hubiera estado muy acertado en la primera parte. «Impropia de mí», dijo Rodri después del partido al referirse a esa primera mitad en la que no consiguió demostrar todo lo que le ha convertido en un jugador de referencia en su equipo y en la selección.

Lo que demostró, por ejemplo, en el partido de vuelta de la semifinal contra el Real Madrid, el que él mismo ha calificado como el mejor partido de su vida. Rodri siempre destacó por su buen criterio a la hora de jugar la pelota y de mantener la posición, pero en los últimos tiempos le ha añadido un disparo lejano que ha dado más argumentos ofensivos a su equipo.

«Rodrigo no tiene tatuajes, ni pendientes y lleva el pelo como un centrocampista clásico. Un mediocentro debe ser así y pensar en el resto. El equipo necesita a alguien en el medio que presione, que robe y dé fluidez al fútbol ofensivo. Es muy inteligente y sabe cuándo enviar un balón largo o dar un pase en corto. Es mejor de lo que era yo y en el futuro será un centrocampista aún más top», decía Guardiola cuando lo fichó por el City. Y su admiración hacia el mediocentro de la selección ha crecido con el tiempo.

«Si me tuviera que reencarnar en algún futbolista sería Sergio Busquets», dijo Vicente del Bosque para defender de los ataques de la prensa al entonces mediocentro de la Roja. No ha tenido que hacer esos halagos Luis de la Fuente a Rodri para que se sienta el centro de la selección. Es el único jugador que ha sido titular en los cuatro partidos que ha dirigido a la Roja. Y también ha completado los cuatro.

Rodri es la referencia de la Roja en el campo y también en el vestuario. Fue el segundo capitán en la primera convocatoria de De la Fuente, en la que no estaban ni Jordi Alba ni Jesús Navas. Y lo es también ante los micrófonos. Fue él quien destacó antes de la final la importancia de ganar la Liga de Naciones para crear una cultura ganadora. Y después del partido insistía en esa importancia. «Hemos devuelto a España al escalafón más alto. Esta generación promete mucho. El primer paso es ganar para seguir ganando. Hay que celebrarlo», decía.

Quiere trasladar a la selección esa costumbre ganadora que él ya tiene con el City. Ha asumido el liderazgo con naturalidad, aunque le costó hacerse imprescindible. En 2018 recibió la primera llamada de Lopetegui para acudir como meritorio al Mundial de Rusia junto a Vallejo y completar los entrenamientos. Pero siempre estaba delante Busquets. Ahora ya no está y Rodri se presenta como candidato al Balón de Oro. «Rodri is on fire», le cantaron sus compañeros en la celebración.