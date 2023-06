España, ganar para seguir ganando

Rodri advirtió antes de jugar la final de la Liga de Naciones contra Croacia de que España se jugaba mucho más que un título. «Es importante no solo por ganar sino por generar cultura ganadora para otros torneos. Es una oportunidad única, ya hemos tenido esta experiencia contra Francia y nos daría mentalidad ganadora para otros torneos», explicaba el centrocampista del City en la mañana del sábado.

Se trataba de recuperar la senda por la que la Roja transitó entre 2008 y 2012, desde que ganó la Eurocopa con Luis Aragonés. Antes de eso el Sabio lamentaba que a España le faltaba «condición física de base y saber competir». «Menos Torres, que es alemán», añadía el seleccionador.

La condición física de base ya no supone una inferioridad manifiesta de la selección, aunque siempre se ha preocupado más por el buen trato al balón que por la superioridad física. El problema, aparte de que es difícil encontrar una generación como aquella que encadenó tres títulos consecutivos, era saber competir. Y a eso se ha dedicado Luis de la Fuente durante muchos años en las selecciones inferiores, con las que ha ganado unos Juegos del Mediterráneo, una Eurocopa sub 19 y otra sub 21, además de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

«Todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria. Estaba seguro de que íbamos por la senda correcta. Esto es una carrera de fondo y esta victoria nos da fortaleza, confianza y tranquilidad. Es un grupo ganador que ha triunfado en todas las categorías y nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar. Recuperamos el gen competitivo», dijo el seleccionador después de victoria.

Él conoce a la mayoría de futbolistas porque los ha entrenado desde abajo. Y con algunos la relación nace casi a principios de siglo, como con Jesús Navas. «Le conozco desde hace casi 20 años. Estoy muy contento de volverlo a ver y de disfrutar juntos de esta victoria. Se lo merece porque está trabajando muy bien y con mucha ilusión. Es un entrenador que sacaba lo mejor de nosotros, sacaba lo máximo, con la máxima ilusión y la mantiene viva», explicaba el capitán del Sevilla a los medios de la Federación después de ganar a Italia en la semifinal. Unas palabras que sirven también después de la final.

Navas, además, es el único jugador que ha ganado Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones. Y uno de los dos supervivientes del ciclo glorioso junto al capitán, Jordi Alba, que ha ocupado el lugar reservado para Casillas en las fotos con el trofeo. Un capitán que no estuvo en la primera convocatoria de De la Fuente y sin equipo para la próxima campaña.

Con su inseparable Miguel Ángel España, el preparador de porteros con el que lleva trabajando desde que llegó a la Federación, y ahora con Pablo Amo, el segundo entrenador y el último en incorporarse al grupo, el seleccionador ha preparado al equipo nacional para su primera victoria en 11 años.

Una preparación detallada que se trasladó también a los penaltis. Luis Enrique decía, con cierta razón, que no se pueden ensayar las condiciones en las que se lanzan en una tanda. Pero De la Fuente sí los ha entrenado y el premio fue su primer título con la Roja.