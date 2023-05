“Haaland terminará jugando en el Real Madrid”

Haaland llega al Bernabéu tras superar el récord histórico de 34 goles de Alan Shearer y Andy Cole en la Premier. Si alguien conoce bien al delantero del City es Alf Ingve Berntsen, su primer entrenador. La familia Haaland abandonó Leeds y se mudó a Byrne (Noruega) cuando Erling tenía tres años. En esa pequeña ciudad comenzó a dar patadas al balón de la mano de Alf en el Bryne F. K. «Byrne es una ciudad pequeña por lo que fue fácil conocer a su familia cuando llegaron de Inglaterra. Su padre era una referencia y nos hicimos amigos muy pronto. Entrené a Erling desde los ocho años hasta los 15. Era divertido, simpático y muy querido en el gran grupo que formamos. Y sí, marcaba muchos goles desde el primer día. Sólo tengo buenos recuerdos de todas las horas que pasé con Erling y el equipo. Siempre jugaba con niños mayores», asegura Alf.

Uno de los secretos de Haaland, según su primer técnico, radica en que no ha cambiado en su manera de ser. «Era como es ahora. Entrenaba mucho y marcaba mucho. Pienso que con eso se nace y luego algunos aprenden habilidades más fácilmente que otros. Pero tienes que estar en un buen ambiente que te aporte seguridad para desarrollar estos conocimientos. Yo le decía que siempre fuera puntual, que siempre diese lo mejor y que siempre se comportase. Nunca le gustó ser protagonista respecto a sus compañeros. En las fotos que tenemos de recuerdo le vemos alejado del centro. Erling no era el especial de nuestro grupo. Fue uno más de los 40 jugadores y no nos importaba quién marcaba o cómo de bonitos eran los goles. Nos importaba más cómo se comportaban. Y nos gustó mucho Erling porque llegaba a tiempo y se esforzaba en hacerlo lo mejor posible. Desde muy joven siempre dijo que quería ser un jugador internacional. Estaba seguro de que podía conseguirlo. Su padre fue fundamental en sus inicios porque le daba muy buenos consejos», desvela.

Haaland está en la tercera fila a la derecha ..

«¿El Real Madrid parará a Haaland? Pienso que solo las lesiones pueden frenarle. Estamos viendo el gran nivel que tiene y que ha sido capaz de hacer goles a los mejores clubes. Pienso que terminará jugando en el Madrid. Un jugador como Haaland quiere ir al club que más títulos gana y ese es el Real Madrid», asegura Alf.

«Continuará marcando muchos goles durante muchos años. Siempre lo hizo. Nunca tenía miedo a nada y eso fue clave para que después de jugar aquí se fuera solo al Molde y allí explotó, especialmente en su segunda temporada. Es cierto que durante su primer año la adaptación no fue del todo sencilla, pero tuvo paciencia. No es fácil atrapar a Cristiano y a otros máximos goleadores que hicieron historia. Aunque sus récords son impresionantes y el tiempo dirá», concluye Alf.

Erling Haaland celebra su manita ante el RB Leipzig Foto La Razón

Haaland ya es el futbolista más joven en marcar 15 goles (20 años y 126 días) en la Premier League; el más rápido en anotar 30 (25 partidos); el único jugador en registrar un «hat trick» en la primera parte de su debut en la competición; el único que ha marcado más de un tanto en cuatro partidos consecutivos y el único en conseguir más de un gol en su debut en una competición con tres clubes diferentes. Ahora llegan las semifinales de la Champions y el desafío en el Bernabéu.