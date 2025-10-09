Hallan ahorcado en su casa a un boxeador de 17 años hijo de un legendario púgil que murió de la misma forma

La tragedia se repite en el clan Gatti y tiñe de luto el boxeo. Arturo Gatti Jr., hijo del fallecido ícono del boxeo y miembro del Salón de la Fama Arturo Gatti, ha fallecido a los 17 años, confirmó la Asociación Mundial de Boxeo este miércoles.

“La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su camino apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre entre las estrellas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, se puede leer en el comunicado de la organización.

La maldición del clan Gatti

Los noticias sobre la muerte del adolescente que comenzaron a circular en las redes sociales fueron confirmados por el ex guardaespaldas de Gatti Sr., Chuck Zito, en una publicación en las redes sociales. "Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, ARTURO GATTI JR., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años".

El entrenador de Gatti Jr, Moe Latif, también confirmó la noticia en una publicación en las redes sociales. “Desafortunadamente no es un rumor ni una broma. Arturo se ha ido”, escribió Latif en una historia de Instagram mientras pedía privacidad durante este momento difícil.

La Federación Canadiense de Boxeo Amateur (CABA) emitió un comunicado para hacer patente su tristeza por la muerte de Gatti Jr., a quien se describió como “un joven disciplinado, respetuoso y con una enorme pasión por el deporte”.

Siguió los pasos de su padre... hasta la muerte

Gatti Jr. fue encontrado muerto en México, donde vivía con su madre y la viuda de Gatti, Amanda Rodrigues. Los detalles de su muerte aún se están investigado tras ser hallado colgado.

El joven púgil. buscó seguir los pasos de su difunto padre como boxeador aficionado que esperaba competir en los Juegos Olímpicos antes de convertirse en profesional. Tenía 10 meses cuando Gatti padre, de 37 años, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas en un hotel de Brasil en julio de 2009. Rodrigues fue inicialmente acusada de asesinato después de que las autoridades brasileñas determinaran que su muerte fue un homicidio. Sin embargo, más tarde se dictaminó que la causa de la muerte fue un suicidio después de que se publicara el informe de la autopsia del forense y se retiraran los cargos contra Rodrigues.