Horario y dónde ver la final de la Euroliga: Olympiacos-Real Madrid

El Real Madrid disputará ante el Olympiacos su sexta final de la Euroliga en once años. Cuando nadie contaba con los de Chus Mateo, el equipo blanco resucitó en su serie ante el Partizán. Fue el primer equipo que logra remontar un 2-0 con el actual formato de competición y ahora busca ser el primer equipo español que después de ganar el Clásico en semifinales levanta el título. La final se disputará el domingo 21 a partir de las 19:00 horas y será retransmitida en directo por Dazn. Todos los detalles del partido se podrán seguir también en directo en LA RAZÓN. La lucha por el tercer y cuarto puesto entre Barcelona y Mónaco arrancará a las 16:00 horas también en Dazn.

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, felicitó y elogió a su equipo, con mención especial para Edy Tavares y Sergio Rodríguez, después de la victoria ante el Barça. "Hay que luchar hasta el final. A veces es fácil para un entrenador, dejarles jugar, no tengo que decir mucho. Mi trabajo es fácil, tengo un equipo unido y muy buenos jugadores. Al descanso vimos que teníamos opciones El año pasado íbamos 11 abajo y ganamos el partido, si no nos rematan, nos gusta rehacernos ante la dificultad. Ellos habían metido muchos triples, pero supimos tener tranquilidad, no volvernos locos y esperar el momento. Seguimos creyendo que había que defender pero estar atentos al rebote, terminarían fallando", aseguró.

"La ventana se abrió de par en par y ya estábamos metidos. El equipo tiene capacidad de sufrir. Estoy muy contento con la química que se ha creado. Es una temporada dura, pero esa dureza nos ayuda. El espíritu de equipo lo mantenemos. Hablamos mucho de la importancia de que Tavares se mantenga en la pista. Sin Poirier necesita estar treinta y muchos minutos en campo para que nuestro equipo gire entorno a él. Es un jugador especial, para nosotros y los rivales. Va cogiendo experiencia", añadió. Además del pívot, la labor de Sergio Rodríguez resultó también vital para los blancos. "El Chacho es una cosa espectacular, entre él, Sergio y Rudy han vuelto a manejar el ritmo al final. El Chacho no saben por dónde saldrá, es difícil de parar, es una maravilla verle", confesó. "Nos gusta ese escenario, el del más difícil todavía. Sabíamos de las carencias que teníamos, pero tenemos nuestros recursos. Es importante ganar al Barça para competir hasta el último día, meternos en la final. No será fácil, Olympiacos es un equipo redondo, juega muy bien", terminó.

El vestuario del Barça tras la derrota era un drama. "El Madrid fue mejor, jugaron más como un equipo, con más paciencia. La responsabilidad es del entrenador, no encontramos la manera de jugar como equipo, de mover el balón, sin involucrar a los demás. Llegamos jugando un gran baloncesto, pero tuvimos un mal día", comentó Jasikevicius.

"Como entrenador me tengo que preguntar por qué no hice más jugadas. Nos ha salido un partido muy malo y el castigo es muy grande. Nuestro baloncesto fue muy malo, muy pocos momentos de buen baloncesto, así no ganas una semifinal de Euroliga. No jugamos como equipo. Los jugadores son humanos, tienen el derecho a jugar mal. Aún así estuvimos cerca. Yo no encontré la manera de jugar como equipo, es como tienes que sobreponerte a las actuaciones malas en lo individual. Nos dejamos nuestra idea de equipo y tratamos de resolver las cosas cada uno por su cuenta. Es más deporte de equipo y más a este nivel", añadió el lituano. "Es un palo duro, va a doler no solo ahora. Va a doler para muchos años. El equipo ha tenido buena dinámica. Las palabras sobran, hay que levantarse y terminar la temporada ganando la Liga", apuntó.