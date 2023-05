Mirotic, abatido, pide perdón por su actuación ante el Real Madrid

Nikola Mirotic fue la gran apuesta económica y deportiva del Barcelona para ganar la Euroliga y el Barça fue la gran apuesta de Mirotic para volver de la NBA y levantar un trofeo que se le resiste. En Kaunas en 2023 tampoco será, y el ala pívot azulgrana, aunque estaba abatido después de una derrota muy dura, quiso dar la cara en las cámaras de DAZN. "Quiero felicitar al Real Madrid, han hecho una gran segunda parte. Asumo mi responsabilidad de este partido, porque no he estado al nivel que se esperaba de mí. No he podido ayudar al equipo y me siento muy mal. Decir a los aficionados lo siento, gracias por haber venido a apoyarnos. Y poco más puedo decir ahora mismo. Es un día muy duro", confesaba el ex jugador NBA, que sólo pudo anotar tres puntos y cuando el partido estaba terminando.

No se encontró cómodo en ningún momento con la defensa que le planteó el Real Madrid y no participó en el festival de triples de los suyos en la primera mitad. Quería ser decisivo el día que tenía que llevar a los suyos a la final y nunca apareció.

Le preguntaron a Saras Jasikevicius por la actuación de su estrella y prefirió centrarse en el colectivo. "Todos son humanos y tienen el derecho a jugar mal. Eso no me molesta, pero sí que no hayamos encontrado la manera de jugar como equipo, porque en las actuaciones individuales puede pasar de todo. No me gusta que hayamos dejado fuera nuestra idea de jugar en equipo", decía el técnico azulgrana, que no quería hablar de su futuro en el banquillo del Palau. "No me importa nada, acabamos de perder una semifinal, no me importa eso".

Jasikevicius admitió que la derrota ante el Real Madrid es "un palo durísimo", de esos que "no va a doler ahora, sino durante mucho tiempo". "Les he dicho a los jugadores que las palabras sobran, hay que levantarse y tenemos que acabar la temporada ganando la Liga, pero no va a ser fácil, porque tenemos que volver a jugar nuestro baloncesto", insistió.

Jasikevicius admitió que el Barça hizo un mal partido durante los 40 minutos, incluso cuando iba mandando en el marcador. "El Madrid ha sido mejor, ellos han jugado como un equipo, con más paciencia. La responsabilidad de este resultado es del entrenador, no hemos encontrado la forma de jugar mejor. No hemos conseguido jugar como sabemos", insistió.

Se quejó de que sus jugadores quisieron resolver individualmente, cuando durante toda la temporada el Barça se había distinguido por jugar colectivamente.

"Ya se sabe, un mal partido y pierdes el título", dijo el técnico, que no puede explicar el bloqueo mental de su equipo. "En mi caso, yo miro porqué no hemos sido capaces de jugar como equipo, porque no he sabido las cosas mejor, no hemos jugado bien cuando teníamos una buena inercia", añadió.