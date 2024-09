Horario y dónde ver la final de la Supercopa Endesa Real Madrid - Unicaja

Desde 2018 todas las temporadas en el baloncesto español comienzan de la misma manera. Con el Real Madrid disputando la final de la Supercopa y con el Real Madrid proclamándose campeón. En Murcia, el equipo de Chus Mateo buscará su séptima Supercopa Endesa consecutiva en la final ante el Unicaja.

El Madrid ha sido campeón del torneo en diez ocasiones y los últimos seis títulos los ha logrado de forma consecutiva. Una victoria ante el Baskonia (2018), cuatro ante el Barça (2019, 2020, 2021 y 2022) y la última ante el Unicaja (88-81 precisamente en Murcia y con Campazzo como MVP).

Los malagueños llegan al partido (20:00, Movistar + y Movistar Deportes) después de haberse proclamado campeones de la Copa Intercontinental y de haber sumado tres títulos en apenas año y medio (Copa del Rey, Champions e Intercontinental).

En el Real Madrid, Sergio Llull puede levantar su primer título en solitario como capitán. En el comienzo de su décimo novena temporada en el Real Madrid, el menorquín acumula 28 títulos: 3 Euroligas, 8 Ligas ACB, 7 Copas del Rey, 9 Supercopas Endesa y una Copa Intercontinental. Es el jugador más laureado en la historia del Real Madrid.

El entrenador del Unicaja de Málaga, Ibon Navarro, dijo que estar en la final de la Supercopa Endesa de baloncesto es "suficiente" para hacer un esfuerzo extra en busca del título que se jugarán ante el Real Madrid en el Palacio de los Deportes de Murcia. "Matamos a nuestros jugadores y deberemos sacar fuerzas de donde no las hay", afirmó. "No sé cómo estaremos en la final frente al Madrid pero estar ahí es suficiente para sacar fuerzas de donde no hay", afirmó el técnico vitoriano al término del partido ganado por 78-84 ante el UCAM Murcia Club Baloncesto, actual subcampeón liguero y que ejercía como anfitrión además de ser cabeza de serie y tuvo a la mayoría de los 7.500 espectadores presentes en el pabellón animando a su favor. Focalizado en la final avisó del peligro que entraña el rival que tendrán enfrente: "El Madrid es el vigente campeón y uno de los mejores equipos de Europa sino el mejor. Será difícil pero vamos a intentarlo".