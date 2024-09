Brutal ataque a Jenni Hermoso: "Lo tengo claro, tienes pito..."

El 2023 siempre será recordado como el año en el que el fútbol femenino español conquistó el mundo pero también por el inadecuado beso del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de Medallas. Un gesto que ha convertido a la jugadora española del Tigres mexicano en todo un símbolo pero también el blanco de feroces ataques.

Este fin de semana Jenni Hermoso ha vuelto a a convertirse, muy a su pesar, en protagonista en redes sociales. La internacional española decidió compartir a su millón de seguidores de Instagram el lamentable mensaje que ha recibido en su cuenta para exponer públicamente a su agresor.

Jenni Hermoso ha expuesto a su agresor en redes sociales Instagram

"¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre y estás levantado la copa del mundo, vamos, como si fuera un trozo de morcilla ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mi un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre dinero, y venga dinero, y venga dinero. Y encima, te quejas, tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el c*** ahí. Te dice en la presentación, un piquito, tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa", se puede escuchar en el audio de un individuo que Jenni Hermoso ha decidido hacer público a través de una storie de Instagram.

Ataques constantes

No es la primera vez que la campeona del mundo sufre este tipo de vejaciones. El pasado mes de junio, una fotografía durante sus vacaciones de la delantera junto a Misa Rodríguez provocaba un aluvión de insultos machistas y lesbófobos. “Vilda tenía razón. Lo de dejar la puerta abierta en las concentraciones era por algo” o “las tijeras fueras del vestuario” son algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

En Febrero también publicó una "storie" similar en su perfil de Instagram en el que denuncia los insultos que está sufriendo. En la publicación se incluía un audio en el que su agresor llega llamarla asesina.

"Puta, que no te toco ni con un palo, no vaya a ser que denuncies, hija puta. Trozo pescuezo, te han comido la cabe bien los iluminatis, trozo de mierda. Drogadicta, hija puta...", se puede escuchar en el audio que recibió Jenni Hermoso por parte de un hombre en un mensaje privado de esa red social. Un publicación que la futbolista acompañó con una contundente e irónica frase: "Claro que sí, no hay que cambiar nada en esta sociedad".

La denuncia publicada por Jenni Hermoso Instagram

Poco después publicó otra "storie" para tranquilizar a los que la apoyan "¡Ey! Que todo está bien. Simplemente quería hacer ver las almas vacías que siguen insistiendo en hacer daño. Por supuesto que esto sólo hace que me sienta más orgullosa con todo".