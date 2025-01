Horario y dónde ver online TV el Paula Badosa - Olga Danilović, Open Australia 2025

Paula Badosa se prepara ya para disputar su partido de cuarta ronda en esta edición del Open de Australia 2025. Su rival será la serbia Olga Danilović, que llega a este partido tras dar la sorpresa a la hora de vencer a Jessica Pegula, tenista que actualmente ocupa el sexto puesto del ranking femenino mundial. La tenista española buscará seguir manteniendo el gran nivel demostrado hasta ahora en el torneo, y peleará por hacerse un hueco en la siguiente ronda.

A pesar de sufrir algo más de la cuenta para pasar de ronda ante la ucraniana Marta Kostyuk, la tenista española consiguió vencer finalmente por 6-4, 4-6 y 6-3, en un partido en el que ambas tenistas compitieron intensamente durante dos horas y media. Tras el encuentro, Paula Badosa se mostró muy satisfecha ante los micrófonos que la esperaban a pie de pista: “Es algo que me alegra mucho”, confesaba la española a la hora de reflexionar acerca del logro que acababa de conseguir: estar de nuevo en los octavos de un gran torneo.

A pesar de mostrarse optimista de cara a su próximo partido ante Olga Danilović, la tenista española también quiso ser prudente. “Ahora llega el momento de ver cómo lo gestiono”, comentó antes de reconocer que “es lo que siempre me ha costado un poco más”. Cuando perdió en el US Open, ya avisó de que esperaría “a que llegara Australia para volver a tener una oportunidad”. Ahora según Badosa, esa oportunidad ha llegado; y por lo que es hora “de ver cómo la gestiono”.

Horario del partido Badosa vs Danilovic, Open de Australia 2025

Paula Badosa cada vez está más cerca de pelear por el título en este Open de Australia 2025. La tenista española se medirá este domingo a Olga Danilović en la cuarta ronda del torneo, e intentará seguir manteniendo el gran nivel demostrado hasta ahora. Para ello, buscará repetir el gran nivel de saque que mostró ante última rival en este torneo. La propia Badosa, reconoció que “con lo mejor que me he sentido ha sido con el saque”, tras vencer a Marta Kostyuk en un partido en el que admitió no haberse sentido tan cómoda desde el fondo de la pista.

Tenis/Australia.- Paula Badosa: "Fue una batalla mental, estoy feliz por la victoria" Europa Press

Por su parte, la tenista serbia llega a este partido tras dar la sorpresa ante la sexta mejor del mundo. Danilović consiguió superar a Jessica Pegula en dos sets: 7-6 y 6-1. La tenista norteamericana no pudo hacer nada ante una Olga Danilović que no se lo pondrá nada fácil a Badosa en este partido de cuarta ronda.

El partido entre Paula Badosa y Olga Danilović promete dar mucha emoción en la pista Margaret Court. Ambas tenistas se verán las caras este domingo, con la mira puesta en los octavos de este Open de Australia 2025. El horario del partido está aún por determinar.

¿Dónde ver online TV el partido en directo?

El encuentro de cuarta ronda entre Paula Badosa y Olga Danilović se podrá seguir en directo por los canales de Eurosport, que tiene los derechos para ofrecer una cobertura completa de esta edición del Open de Australia 2025.

Además, los suscriptores de plataformas comotambién tendrán acceso directo a los partidos: en sus canales de. Si prefieres seguir el partido vía streaming, tienes la opción de hacerlo a través de la