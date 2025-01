Una Badosa de récord: fulmina a Gibson y ya está en tercera ronda del Open de Australia

Paula Badosa ha llegado al Open de Australia mejor que nunca. La tenista española tiene grandes pretensiones para este primer torneo del año, y así lo está demostrando. Tras vencer a la china Wang Xinyu en primera ronda, la catalana ha arrasado a la australiana Talia Gibson, igualando así la tercera ronda del año pasado.

De esta forma, Badosa se suma a Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Roberto Carballés como los únicos "supervivientes" del cuadro de individuales del Open de Australia de 2025.

Badosa fulmina en tiempo récord

La tenista española ha alcanzado este miércoles la tercera ronda del torneo tras vencer a la tenista australiana Talia Gibson en dos mangas, concediendo un solo set en todo el partido (6-1 y 6-0) y finalizando el partido en tan solo 48 minutos.

Un partido que contaba con la presencia de su pareja, Stefanos Tsitsipas, que estuvo animando a la catalana tras su derrota ante Alex Michelsen. Según las estadísticas del torneo, se trata de la victoria más rápida en lo que va de torneo y probablemente de su carrera.

Su mejor nivel en los últimos meses

Después de mostrar altibajos en los últimos torneos,Badosa parece haber encontrado su mejor nivel. Y es que las lesiones no han permitido a la española alcanzar su mejor versión, esa que le llevo a ser la número dos del mundo.

Ahora, Badosa está ante un momento inmejorable para poder batir su propio récord en el Open de Australia: los octavos de final. Sus números durante el partido invitan a pensar en que puede ser el año. Si bien es cierto que su rival no exigía un gran desempeño, la catalana ha demostrado que puede estar ante su mejor nivel de los últimos tiempos. Se ha podido ver a una Badosa acertada con su saque (86% de primeros servicios), acertada con sus golpes, rápida de piernas y cometiendo pocos errores.

Su récord está en octavos, pero su techo, por ahora, no tiene límites.

Un mensaje tras el partido

Tras su victoria, Badosa atendió a los medios de comunicación y dejó un mensaje que motiva para los próximos partidos: "Honestamente, me encanta jugar en esta pista, tengo muy buenos recuerdos. Así que pensaba que este iba a ser un buen día”.

También habló sobre su rival: “Yo he estado ahí y no pasa nada, le auguro un buen futuro y le veo potencial”. Por último, la española hizo referencia a su pareja, Stefanos Tsitsipas: “Siempre se queja cuando tengo partidos largos, así que estará orgulloso hoy”. Es grande que esté ahí y pido un aplauso para él, porque no está en su mejor momento”, concluyó.

Próxima parada: tercera ronda

Tras convencer en segunda ronda, Paula Badosa se enfrentará a la ucraniana Marta Kostiuk, la número 18 del ranking ATP. En un principio, la española se postula como favorita para pasar de ronda, siendo la única representante española dentro del cuadro femenino.

El historial entre ambas tenistas favorece a la española, que tiene un marcador de 3-1, por lo que todas las miradas estarán puestas en la española para saber si logra alcanzar los ansiados octavos de final que llevarían a Badosa a alcanzar el puesto número 10 del ranking.