"Imagina a Merkel haciendo un Rubiales a Lahm"

El "caso Rubiales" sigue generando reacciones a nivel mundial. Una de las últimas ha sido la de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que después de expresar su repulsa al beso no consentido propinado por el, hasta ayer, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista de la selección española, Jennifer Hermoso, durante la celebración del Mundial femenino de fútbol, fue más allá. Baerbock planteó la misma situación con diferentes protagonistas: la ex canciller alemana Angela Merkel con el capitán de la selección masculina, Philipp Lahm, durante la victoria germana en el Mundial en 2014. "Imaginen a Merkel haciéndoselo a Lahm. Se habría abierto la caja de los truenos. A todo el mundo le habría parecido increíble y eso lo dice todo", aseguró tras asistir a un encuentro femenino del club Turbine Potsdam.

Franquicias de la liga femenina de fútbol de Estados Unidos (NWSL) también han mostrado su rechazo al comportamiento de Rubiales. Las Houston Dash y las Kansas City Current se sumaron a las críticas. Las jugadoras de las Dash y de las Current saltaron al campo con unos brazaletes con la frase "Contigo Jenni", algo que ya hicieron el día anterior las futbolistas de las San Diego Wave y del Orlando Pride. El "caso Rubiales" ha tenido un importante impacto en Estados Unidos. Los grandes medios estadounidenses han dedicado amplios espacios en sus portadas a lo ocurrido y a sus consecuencias.

La primera reacción en el fútbol femenino estadounidense llegó de Megan Rapinoe, doble campeona del mundo con Estados Unidos y actual jugadora del OL Reign de la NWSL. "Lo ocurrido me hizo pensar en todo lo que tenemos que aguantar. Piensen en el peso que tuvo que cargar la selección española. Algunas jugadoras que se plantaron el año pasado (al protestar por el trato recibido por el entrenador y la RFEF) siguen sin estar con el equipo. A lo mejor es algo que las motivó, pero no deberías sentir eso", aseguró Rapinoe. "Y hubo otra imagen que muestra el profundo nivel de misoginia y sexismo en esa Federación y en ese hombre (Rubiales) tras el pitido final, simplemente agarrándose la entre pierna. ¿En qué mundo al revés vivimos? En el escenario más grande, en el que deberías estar celebrando, Jenni tuvo que ser físicamente acosada por esa persona", continuó la futbolista del OL Reign.

En España, la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno trabajará para que Luis Rubiales, "no vuelva a dirigir el fútbol español". "El señor Rubiales no puede volver a dirigir el fútbol en este país. Una persona que miente, una persona que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país", apuntó Montero.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, se reunirá el lunes 28 con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino (FUTPRO), Amanda Gutiérrez, con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y con una delegación de la Liga de Fútbol Femenino. El objetivo del encuentro entre Díaz y Gutiérrez es ahondar en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras y seguir abordando acciones que garanticen que "hechos como los ocurridos" en la celebración del título mundial sean "debidamente sancionados".

La campeona del mundo Mariona Caldentey reiteró su apoyo a Jenni Hermoso. "Nosotras hicimos un comunicado con todas la jugadoras para que quedara muy claro nuestra opinión y de todo el equipo para dar soporte a Jenni. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado y es bueno que se haga justicia. Será lo mejor que le puede pasar al fútbol español", afirma Mariona. "Me quedé un poco en shock, no sabía ni qué pensar ni qué hacer, no me lo podía ni creer. Ahora estoy emocionada y contenta de todo lo que me está pasando. Me siento valorada y querida", dijo la autora de la asistencia a Olga Carmona en el gol del triunfo ante Inglaterra.

El Cholo Simeone, antes del Rayo-Atlético, se sumó "a lo que piensa el 80, 90 por ciento de la sociedad". "Ya después de una semana, ha hablado muchísima gente. Sólo sumarme a lo que piensa el 80, 90 por ciento de la sociedad. Es un comportamiento incorrecto para un presidente de una federación y una pena que todo lo bueno que hicieron las chicas en el Mundial, que fue verdaderamente emocionante, quedó en el olvido", aseguró el entrenador del Atlético.