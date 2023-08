Rubiales: Una suspensión, una orden de alejamiento y un comunicado que borra la Federación

Noventa días de suspensión de sus cargos y una orden de alejamiento de Jenni Hermoso es el castigo que le ha impuesto la FIFA a Luis Rubiales como consecuencia del expediente que le abrió el pasado jueves. A la Federación Española no le ha quedado más remedio que asumir la decisión de la confederación mundial y ha confirmado la suspensión temporal de Rubiales como presidente y el nombramiento como presidente interino de Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y hombre de confianza de Rubiales.

La FIFA no parece muy impresionada por el discurso de Luis Rubiales ante la asamblea del fútbol español en la que «acusaba» a la jugadora de haber tomado la iniciativa. «Fue ella la que me acercó su cuerpo», decía Rubiales. El ataque a la jugadora no se quedó ahí. Por la noche la Federación Española emitió un comunicado en el que cargaba de nuevo contra la jugadora. «La versión de los hechos del Sr. presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la Sra. Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados», decía. Y lo acompañaba de una serie de fotografías que presuntamente confirmaban la versión de Luis Rubiales.

En la tarde del sábado la Federación publicó y después borró un comunicado en el que acusaba a la campeona del mundo de mentir y de estar «abducida por su sindicato». «Una vez acreditado por parte de la RFEF que la jugadora Sra. Jennifer Hermoso mentía en las declaraciones que formuló, por medio del Sindicato FutPro, hemos tenido conocimiento de un nuevo comunicado –ahora sí, de la jugadora– donde, en un texto claramente preparado por terceros [...] la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del Presidente», decía ese comunicado. Y añadía después: «Las graves contradicciones en el relato inicial de lo acaecido [...] y las graves acusaciones vertidas por la Sra. Hermoso desde que ha sido abducida por el Sindicato FutPro nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde el sorprendente cambio en la versión inicial y calificación de los hechos», añadía el comunicado que la Federación hizo desaparecer poco después de hacerlo público.

Ese comunicado se emitió después de que la FIFA hiciera pública la suspensión de Rubiales y la concesión a Jenni Hermoso la protección que se otorga a una víctima de acoso. «El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia) [...] ha acordado la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional», dice el comunicado de la patronal del fútbol mundial. Una suspensión que será efectiva por 90 días mientras se tramita el expediente que la propia FIFA le abrió el pasado jueves.

Y añadía: «al objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de fútbol Sra. Jennifer Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario [...] ordena al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano. Igualmente se ordena a la RFEF y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros, abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano».

En España, mientras la justicia deportiva continúa sus trámites. «La decisión de la FIFA corresponde a la aplicación del reglamento de una entidad privada y eso en ningún caso es óbice para que el Gobierno de España remita como hizo ayer por la tarde al TAD una denuncia analizada concienzudamente en la que creemos que los argumentos son argumentos de peso y la hoja de ruta del Gobierno no se ve modificada por la decisión de la FIFA. Seguimos nuestro camino», explicó Víctor Francos, el presidente del CSD, en la salida de la primera etapa de La Vuelta en Barcelona.

Pedro Rocha, el heredero

►Luis Rubiales ha elegido como sucesor, o como albacea de su testamento federativo, a Pedro Rocha, el presidente de la Federación Extremeña. El único vicepresidente en el que parecía confiar hasta el punto de que es el único que conserva el cargo después de la asamblea del viernes. Rocha fue jugador de fútbol-sala antes de formar parte del cuerpo técnico y de la directiva del Cacereño. Desde 2013 es presidente de la Extremeña y desde que Rubiales llegó a la presidencia de la RFEF es uno de sus vicepresidentes.