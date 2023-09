El inesperado vídeo de Messi hablando en inglés que se vuelve viral

La inteligencia artificial (IA)ha demostrado una vez más su potencial creativo al recrear a Lionel Messi en un contexto inusual: hablando en inglés durante una conferencia de prensa. Este sorprendente evento se originó a partir de un usuario de Twitter, @javifernandez, quien utilizó la herramienta HeyGen para simular cómo sonaría la voz de "La Pulga" en otro idioma. El resultado ha generado un fenómeno viral en las redes sociales.

La IA, una tecnología que originalmente se diseñó para agilizar procesos y realizar tareas específicas, ha evolucionado para ser accesible a personas de todo el mundo. Cada vez más, los usuarios la emplean para fines creativos y entretenidos. En este caso, un video de Messi hablando en inglés durante una conferencia de prensa del Inter Miami se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales.

El fragmento de video creado por HeyGen presenta al astro argentino expresándose en un inglés fluido, con la entonación característica de Norteamérica. En este video, Messi se refiere a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 contra el SC Nashville, un emocionante partido que Las Garzas ganaron desde el punto de penal después de un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Lo notable es que la voz generada y el movimiento de los labios están perfectamente coordinados, lo que ha dejado al público en un estado de asombro.

En el video, Messi declara: "A pesar de lo inesperado de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido es para aquellos que no están al tanto de nuestra preparación y no ven nuestros entrenamientos diarios. No estábamos preparados para esta oportunidad, pero daremos lo mejor de nosotros para competir por el título. Se nos escapó en el pasado, pero estamos decididos a lograrlo esta vez. Creo que el equipo ha experimentado un crecimiento significativo desde la llegada de Tata. Estamos muy felices de haber alcanzado nuestro primer objetivo: estar en el top 3 de la Liga de Campeones del próximo año. Y ahora tenemos la oportunidad de jugar en una final. Esto es un gran logro para el equipo, y estamos emocionados por lo que el futuro nos depara."

Es importante destacar que Messi no se siente cómodo hablando en otro idioma que no sea el español, y en varias ocasiones ha recurrido a su carisma para evitar hacerlo. Sin embargo, algunos archivos de hace algunos años muestran a Messi pronunciando algunas palabras en otros idiomas, aunque claramente se nota que se siente algo incómodo haciéndolo. Es evidente que, cuando puede, Messi prefiere evitar hablar en otros idiomas para evitar posibles momentos embarazosos.