La insuperable noticia de la Cope sobre Carlos Alsina que provoca la carcajada de Paco González

Carlos Alsina es uno de los periodistas más influyentes de la radio española desde su programa de Onda Cero. Lo que no se sabía hasta ahora es que había sido un ciclista famoso, ganador de una etapa en el Tour de Francia, pero no una etapa cualquiera, la etapa reina. Eso desveló la Cadena Cope. Lo hizo el periodista Nacho Pla, muy convencido de estar descubriendo la faceta más desconocida de Carlos Alsina. Paco González se partía de risa y no se lo podía creer: "¿Tú dónde has leído eso o que habías tomado cuando oíste eso?", le pregunta el periodista deportivo.

Aunque no le convencía de su error. Paco González no podía dejar de reír y sus compañeros tampoco. González siguió con la broma, asegurando que lo de Alsina no era verdad o por lo menos no era conocido, en cambio, sí que era de dominio público que Carlos Herrera había sido probador de F1 o que Iñaki Gabilondo había participado en la película "Braveheart". Las risas en el estudio de la Cope eran imparables.

La confusión de Nacho Pla puede llegar de un programa antiguo de Carlos Alsina en el que bromeaban sobre eso.

"Tiene mérito lo que ha hecho Carlos Alsina”, decía Jorge Abad en el programa de Alsina. “Quiero reconocerte que te has reinventado, has hecho una carrera notable en la radio”, ha seguido. “Tienes dos carreras, como periodista y luego la faceta de ex ciclista profesional”, le decía.

"De eso no me gusta hablar”, contestaba Alsina, “tampoco me gusta presumir”, continuaba con la broma. Y la exageraba. "Fui gregario de Miguel Indurain, tres Tours con Miguel Induráin. Y fui gregario porque tuve cariño a Miguel, pero él me dijo que podía más”, decía Alsina siguiendo con la broma.

“Hay días que te venías arriba”, decía Jorge Abad antes de poner una narración de la victoria de Alsina en su época de ciclista. En ella, en Antena 3, José María García narra la trepidante victoria de Carlos Alsina en aquella etapa inolvidable del Tour.

Que nunca existió.