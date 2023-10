Josep Pedrerol, más contundente que nunca sobre Sergio Ramos tras lo que hizo contra el Real Madrid

Sergio Ramos hizo uno de sus mejores partidos en los últimos años en el Sevilla - Real Madrid. Presente en las dos áreas, rápido al corte, estuvo cerca de meter un gol de un excelente cabezazo que sacó Kepa. "Sabíamos del peligro de Sergio Ramos en los balones aéreos, lo estudiamos durante la semana y en la jugada de mi parada no ha entrado su cabezazo”, decía después el portero del Real Madrid. "The house specialty", especialista de la casa, escribió Sergio Ramos en Instagram.

Sergio Ramos, que recibió algunas críticas en las redes de los seguidores madridistas, estuvo, tras el encuentro, más de media hora en el vestuario del Real Madrid, hablando con ex compañeros y con Carlo Ancelotti: ""Me ha encantado verlo y saludarlo. Le deseo lo mejor", decía el entrenador italiano tras el partido. El día antes del encuentro fue más generoso: "Me encanta ver a Sergio Ramos y saludarlo. A todos los jugadores que he tenido les tengo un cariño especial, sobre todo a él. Si no marca el gol en la final de Lisboa probablemente no estaría aquí. Por todo lo que ha hecho en este club, todo el mundo le tiene mucho cariño. Va a hacer un gran partido porque tiene mucha calidad. Si marca un gol puede hacer lo que quiera”, decía. Acertó en lo de que iba a hacer un gran partido, aunque no metió gol. "Un punto de carácter y de convicción. Enormes equipo y afición, este es el camino para crecer, @sevillafc. Especial volver a encontrarte, @realmadrid", puso en Instagram Sergio Ramos. También colgó fotos abrazándose a Ancelotti, Carvajal o con Kroos y Modric.

Pero su nivel recordó al de sus mejores tiempos y no a un futbolista de 37 años. El Sevilla le fichó cuando se cerró el mercado de fichajes por su capacidad de liderazgo y porque sabía que podía dar muy buenos minutos. Sergio Ramos no es todo lo regular que le gustaría a todo el mundo, pero en los partidos de más nivel está claro que va a rendir como nunca. Lo hizo también contra el Barcelona, aunque con la mala fortuna de meterse un gol. En realidad, también le pasó con el Real Madrid: el remate de Fede Valverde le golpeó a él y se fue dentro. Pero ese tanto fue anulado.

¿Este nivel de Sergio Ramos da para que vuelva a la selección? Luis de la Fuente, ahora, asegura que se va a regir por rendimiento deportivo, no por la edad. A Josep Pedrerol le han preguntado en Instagram que piensa de esto y ha sido claro: "Si después del partido contra el Real Madrid no le convocan es una vergüenza", ha escrito.