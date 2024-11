Islam Makhachev carga contra Conor Mcgregor: "Eres un drogadicto y un violador"

La enemistad entre Conor Mcgregor y el "Clan Nurmagomédov" vuelve a ser palpable. Tras el altercado producido en 2018, donde Khabib atacó al equipo de Mcgregor una vez finalizada la pelea, la relación entre ambos bandos se ha mantenido en tensión a pesar de los años.

En más de una ocasión, el clan ruso y el irlandés se han dedicado palabras a través de redes sociales, y esta vez no iba a ser menos. El campeón del peso ligero, Islam Makhachev, ha atacado duramente al excampeón tras las recientes informaciones que se han publicado a nivel mundial.

Conor Mcgregor es acusado de abuso sexual

Mcgregor, una de las figuras más representativas de las MMA, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Dublín tras agredir sexualmente a una mujer en 2018. Tras la sentencia, el peleador deberá abonar 250.000 euros al entender que el suceso ocurrió tal y como relataba la chica.

Una sentencia a la que Mcgregor no tardó en reaccionar por redes sociales. "Voy a apelar la decisión de hoy. La instrucción del juez y la modesta indemnización otorgada fueron por agresión, no por daños agravados o ejemplares. Estoy decepcionado por que el jurado no haya escuchado todas las pruebas que revisó la Fiscalía. Ahora estoy con mi familia, concentrado en mi futuro. Gracias a todo el mundo por el apoyo", afirmaba el excampeón de la UFC".

Islam Makhachev carga contra Mcgregor

A partir de la información que se ha hecho eco en todo el mundo, el actual campeón de las 155 libras se ha pronunciado en sus redes sociales atacando duramente la figura de Mcgregor. "Era cuestión de tiempo que se descubriera a este asqueroso bastardo. Alcohólico, drogadicto y violador. ¡Seguirán apareciendo muchos más hechos, créanme!", afirmaba el ruso a través de su cuenta oficial en X.

El campeón, que muy probablemente se enfrente a Arman Tsarukyan en 2025, ha vuelto a encender una relación que ya de por sí es caliente después de las innumerables faltas de respeto de Mcgregor al clan ruso. Hay que recordar que el irlandés se metió con la mujer de Khabib por ser musulmana y se burló del fallecimiento del padre del ruso.

Teniendo en cuenta que Khabib es uno de los principales artífices del éxito de Islam Makhachev, era más que probable la respuesta ante un escándalo que vuelve a manchar la figura de Conor.

Otros altercados de Mcgregor

No es la primera vez que Mcgregor tiene problemas con la justicia. En 2019, el excampeón agredió a un anciano en un bar de Dublín después de que este rechazara una copa de Whiskey.

A la espera de un posible regreso

La condena llega en un momento en el que se especula con un posible regreso de Conor Mcgregor al octógono para el primer trimestre de 2025. Por el momento, la UFC no ha confirmado una fecha oficial, así como el rival al que enfrentaría, pero sin duda este problema con la justicia puede suponer un obstáculo más en su vuelta a la UFC. El irlandés tuvo que retirarse de su pelea contra Michael Chandler programada para el 29 de junio en Las Vegas después de sufrir una fractura en un dedo del pie.