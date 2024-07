El contundente mensaje de Conor McGregor: “Voy a dar bofetadas a Topuria hasta que se vuelva a Georgia”

Conor McGregor llegó a Marbella como la gran estrella que es. El luchador presentó el Mundial del peso ligero entre Franco Tenaglia y Tony Soto que se disputará el 12 de octubre en la ciudad andaluza.

McGregor tenía previsto hacer su gran regreso a la jaula tras dos años lesionado por una fractura de tibia el mes pasado ante Michael Chandler, pero una lesión en el dedo pequeño del pie izquierdo le impidió volver ante sus fans, que agotaron las entradas a los pocos minutos de que la UFC las publicara. “Tenemos la pelea aplazada, sí. Eso ocurrirá. Puede que a final de este año. Está hablado para finales de este año. Me gustaría acabar el año con eso y terminar el año con una sola pelea. Veremos qué pasa. Después de eso, veremos que hay en el horizonte. Me encantaría pelear por el título Mundial, suena muy bien”, avanzó. Por contrato, a Conor le quedan dos peleas en UFC, y reveló que podrían ser las últimas. “Posiblemente, posiblemente sí”. “No he venido aquí para nada”, reveló a los medios españoles. “Topuria... Le sacaré la cabeza a bofetadas. Sin problema. Le mandaré de vuelta a Georgia a bofetadas. No hay problema”, sentenció Conor.

“Bueno, juzgando por lo que hemos visto hoy, que es una afición muy energética y con mucha emoción por el evento... Juzgando por lo que vimos hace una o dos semanas atrás, en el que unos influencers estuvieron boxeando y 80.000 personas llenaron el estadio, las ganas por la lucha en un combate deportivo son grandes aquí en España”, declaró The Notorious.

“Los toros y Bare Knuckle van de la mano, esto es cosa de España". “Es un hombre muy, muy duro. Un hombre muy habilidoso. Tenemos un estadio increíble, hemos elegido una plaza de toros al aire libro. Tenía sentido traer a Franco aquí, traerlo a casa, traerlo a un gran evento en un estadio abierto y conseguir motivar a los seguidores españoles. Tuvo influencia el evento de boxeo cuyo estadio se llenó con más de 80.000 personas. Vinimos a España y todo encajó”, reveló McGregor.

Yo estoy en UFC, seguro. También seré un peleador de Bare Knuckle si quiero. Yo solo me involucro en cosas que tienen un sentido para mí, que me motivan, que disfruto. Siempre tomo decisión reales y profundas. No respaldaré algo o me lucraré con algo que no creo. Simplemente, no podría. Mis fans son como soldados, es como un ejército y yo como el líder. Sería estúpido por mi parte no poner mi nombre en algo que no tuviese una gran calidad. No hay más que eso, ha sido una receta para mi éxito, para mis seguidores y para mi equipo, y espero que así siga siendo”, aseguró el irlandés.

The Notorious apostó a que España ganaba la Eurocopa y se llevó 1 millón de dólares (1.090.759 euros). “Desde el primer día, aposté por ellos. Me encantó la Eurocopa, me encantó Apoyé a España. Fue increíble. Jugaron sin oposición. Sabes, cuando un equipo les marcaba era como: ‘Espera, te enseñaré cómo se hace’. Y luego dos goles en dos minutos. 2-1. Siete victorias en siete partidos, fue totalmente increíble. Les apoyé y gané. Aposté y gané un buen dinero, gracias a Dios”, recordó McGregor.